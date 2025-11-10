El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su madre: "No hay un manual para ser padre"

El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su esposa, Kate, la princesa de Gales.

Durante una entrevista, el heredero a la corona británica aseguró que él y la princesa de Gales prefirieron ser lo más abiertos posible al responder las “preguntas difíciles” de sus tres hijos frente al diagnóstico oncológico de su madre, que fue conocido el año anterior.

Fue durante su paso por Brasil y en televisión local donde el miembro de la familia real británica se refirió al suceso y contó que él y Kate decidieron ser honestos al hablar con el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de siete.

“Cada familia atraviesa momentos difíciles y enfrenta desafíos en conjunto. La forma en que se afrontan esas situaciones marca la diferencia”, comentó.

Y añadió: “Decidimos contarles todo a nuestros hijos, tanto las buenas noticias como las malas. Les explicamos por qué ocurren ciertas cosas y por qué pueden sentirse tristes”.

El heredero a la corona británica indicó que en ese tipo de casos “pueden surgir muchas preguntas sin respuesta”, por lo que argumentó: “Creo que todos los padres pasan por eso. No hay un manual para ser padre, y nosotros elegimos hablar de todo”.

Por otro lado, mencionó la tarea de ser padre al tiempo que se debe cumplir con las exigencias de sus responsabilidades reales.

“Citas para jugar, hacer de chofer, días deportivos, partidos, jugar en el jardín cuando puedo (...) La mayoría de los días llevo a los niños a la escuela. Catherine y yo nos turnamos, aunque probablemente ella lo hace más que yo”, dijo.

La visita del príncipe William a Brasil tuvo lugar en el marco de la cumbre climática COP30, donde ofreció un discurso en el que dijo que el mundo está “peligrosamente cerca del desastre”.