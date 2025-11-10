NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Realeza Británica

El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su madre: "No hay un manual para ser padre"

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El príncipe William y sus hijos - EFE
El príncipe William y sus hijos - EFE
El heredero a la corona británica habló del momento durante su pasó por Brasil.

El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su esposa, Kate, la princesa de Gales.

Durante una entrevista, el heredero a la corona británica aseguró que él y la princesa de Gales prefirieron ser lo más abiertos posible al responder las “preguntas difíciles” de sus tres hijos frente al diagnóstico oncológico de su madre, que fue conocido el año anterior.

o

Fue durante su paso por Brasil y en televisión local donde el miembro de la familia real británica se refirió al suceso y contó que él y Kate decidieron ser honestos al hablar con el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de siete.

“Cada familia atraviesa momentos difíciles y enfrenta desafíos en conjunto. La forma en que se afrontan esas situaciones marca la diferencia”, comentó.

Y añadió: “Decidimos contarles todo a nuestros hijos, tanto las buenas noticias como las malas. Les explicamos por qué ocurren ciertas cosas y por qué pueden sentirse tristes”.

o

El heredero a la corona británica indicó que en ese tipo de casos “pueden surgir muchas preguntas sin respuesta”, por lo que argumentó: “Creo que todos los padres pasan por eso. No hay un manual para ser padre, y nosotros elegimos hablar de todo”.

Por otro lado, mencionó la tarea de ser padre al tiempo que se debe cumplir con las exigencias de sus responsabilidades reales.

“Citas para jugar, hacer de chofer, días deportivos, partidos, jugar en el jardín cuando puedo (...) La mayoría de los días llevo a los niños a la escuela. Catherine y yo nos turnamos, aunque probablemente ella lo hace más que yo”, dijo.

La visita del príncipe William a Brasil tuvo lugar en el marco de la cumbre climática COP30, donde ofreció un discurso en el que dijo que el mundo está “peligrosamente cerca del desastre”.

Temas relacionados:

Realeza Británica

Gales

Príncipe William

Kate Middleton

Cáncer

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

"Maduro está arrinconado; sus opciones son cada vez menos": Arturo McFields analiza el silencio de los aliados del régimen venezolano

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

"El documento no hace parte de la política exterior de EE.UU. de manera oficial": Carlos Augusto Chacón sobre imagen del presidente Petro vestido de preso

Foto: Casa Blanca
Gobierno de Estados Unidos

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Más de Entretenimiento

Ver más
Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality
Influencer

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality y fue expulsada de la competencia

Juanes | Foto: EFE
Juanes

El colombiano Juanes fue reconocido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

Rey Carlos III y el príncipe Andrés - EFE
Familia Real

El Rey Carlos III reveló cómo será conocido desde ahora el príncipe Andrés tras ser despojado de sus "títulos y honores"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avioneta siniestrada en Táchira
Accidente aéreo

Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

¿La derecha podrá arribar en las próximas elecciones en México - Foto referencia: Canva
Oposición

¿Logrará la derecha impactar en las próximas elecciones en México?

Presidente de Brasil | Foto EFE
Violencia

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality
Influencer

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality y fue expulsada de la competencia

Jugador de la Selección Colombia en la mira de grandes clubes de Europa - Foto: AFP
Daniel Muñoz

El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia

Yorbin García
Presos políticos en Venezuela

Yorbin García, detenido en actos religiosos de José Gregorio Hernández en Isnotú, es trasladado a la peligrosa cárcel de Yare

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez junto a su hermana, la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy y Jorge Rodríguez habrían ofrecido a EE. UU. una transición sin Maduro, según el Miami Herald; el régimen ya respondió

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre