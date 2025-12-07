NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

diciembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La muerte del exgobernador opositor generó el rechazo de Estados Unidos y se piden investigaciones por lo ocurrido.

Este 6 de diciembre se anunció la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y preso político del régimen venezolano, tras más de un año preso en el centro de torturas más grande del país, la cárcel del Helicoide.

La dictadura venezolana reconoció la muerte de un dirigente opositor, mientras desde Washington la administración del presidente Donald Trump tachó de "vil" al régimen del mandatario Nicolás Maduro en medio de la creciente presión militar estadounidense.

Diego Armando Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de la muerte del exgobernador Díaz y aseveró que hay alrededor de 80 casos de presos políticos que necesitan atención médica debido a la gravedad de sus enfermedades, pero que los requerimientos para lograr esto no han sido escuchados.

“Fue una lamentable noticia por todo lo que representaba Alfredo Díaz y su trayectoria. Conversábamos con una de sus hijas y funcionarios del SEBIIN la habían ido a buscar a su casa para llevar al Helicoide donde estaba su padre y según los custodios, había sufrido un infarto. Es una muerte que lleva un contexto muy duro, pues Alfredo llevaba más de un año incomunicado, le negaban un derecho tan básico como ese y creemos que eso contribuyó con su deterioro. Se tiene que investigar qué fue lo que pasó”, comentó.

Hemos pedido que la Cruz Roja entre a estos lugares como El Helicoide y demás centros de reclusión para que evalúen el estado de salud de los presos políticos y les puedan dar una atención especializada y haya acceso a medicamentos, lamentablemente este llamado no fue atendido y en el caso de Alfredo tampoco lo fue”, prosiguió el invitado.

Hemos logrado documentar alrededor de 80 personas con cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y demás que requieren atención médica urgente, pero solo hay silencio de parte de quienes controlan estos lugares. Sacan comunicados diciendo que se les respetan lo derechos humanos a los presos políticos cuando es todo lo contrario”, concluyó.

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

