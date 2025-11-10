NTN24
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El disidente cubano exiliado advierte sobre los riesgos del proyecto político del actual presidente colombiano y su posible sucesor político.

El disidente cubano José Daniel Ferrer, exiliado del régimen de La Habana, lanzó una fuerte advertencia a los colombianos sobre el presidente Gustavo Petro y posibles herederos políticos de su proyecto, específicamente mencionando al senador Iván Cepeda.

En declaraciones recientes, Ferrer expresó: "Esperamos que los colombianos comprendan el peligro que corren con individuos como Gustavo Petro o como cualquier heredero, incluso Iván Cepeda, pudiese ser el próximo peligro para Colombia si Petro no logra lo que sabemos que siempre ha querido".

Ferrer estableció un paralelismo histórico entre líderes latinoamericanos, afirmando: "Eso es lo que hacen los individuos como Petro, como Hugo Chávez, como Fidel Castro en su momento en Cuba. Fingirse frenéticos defensores de los menesterosos para llegar al poder".

o

El disidente cubano advirtió sobre las consecuencias para los sectores más vulnerables: "Y luego los menesterosos, los pobres, las personas más humildes terminan sufriendo en carne propia que con ellos ninguna promesa termina cumpliéndose y que les termina arrebatando hasta la posibilidad de protestar o quejarse en el futuro".

Ferrer concluyó su mensaje señalando la pérdida de libertades que, según su experiencia, caracteriza estos procesos políticos: "Le arrebatan todos sus derechos, sus posibilidades incluso de manifestarse y decir me han engañado. Cuando todo lo controlan ya nadie se puede ni siquiera quejar".

Las declaraciones del exiliado cubano se producen en un contexto de debate político en Colombia sobre el futuro del gobierno actual y las posibles candidaturas para las próximas elecciones presidenciales, donde nombres como el del senador Iván Cepeda han comenzado a mencionarse como potenciales continuadores del proyecto político del presidente Petro.

