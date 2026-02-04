Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denuncia que fuerzas del régimen se llevaron detenido al corresponsal de la DW en Caracas

En medio de las excarcelaciones que anunció el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez, y que se viene dando a cuenta gotas, este miércoles se conoció una denuncia de una captura a un periodista por parte de la dictadura venezolana.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), funcionarios policiales, presuntamente de la PNB, se llevaron detenido al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de la DW en Caracas.

A través de su cuenta de X, el SNTP hizo esta denuncia, aseverando que llegaron a su casa en horas de la mañana, se lo llevaron y hasta el momento se desconoce su paradero. Al respecto de esta detención no se conocen pronunciamientos oficiales.

Cabe recordar que esta detención se estaría dando en medio de la excarcelación de varios presos políticos, la transformación del centro de detención EL Helicoide y la ley de amnistía para los detenidos en la que se “está "trabajando intensamente”, según Delcy Rodríguez.

"Hemos presentado ante el Poder Judicial una propuesta de activar una ley de amnistía (...) que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional", detalló.