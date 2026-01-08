NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
La supuesta respuesta a las dolencias de Maduro, según Diosdado Cabello, ficha fuerte de la dictadura y ministro de Interior, se debe a que habrían resultado heridos durante la incursión militar de Estados Unidos.

El pasado 3 de enero durante la madrugada un implacable operativo militar estadounidense derivó en la captura de Nicolás Maduro, cabeza de la dictadura venezolana y requerido por la justicia de la unión americana.

Maduro, quien además es señalado como el líder de la organización de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles, deberá responder por varios delitos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

o

Después de atravesar el Caribe al ser enviado a un buque de guerra, Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron en la noche a Nueva York, donde fueron recluidos de inmediato en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Ya en suelo estadounidense, una imagen llamó la atención: Maduro se bajó cojeando de un vehículo de la DEA y tuvo que ser ayudado por agentes de la misma agencia para poder subir un escalón.

Del mismo modo, cojeando y saludando a los agentes, al dictador se le dificultó bajar las largas escaleras que llegaron hasta la puerta de la aeronave que lo condujo hasta Nueva York.

"Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna", dijo Cabello.

o

"Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas fallecidas", aseguró Diosdado, quien ha sido uno de los principales objetivos de Estados Unidos.

