Casa Blanca confirma la agenda de Trump con María Corina Machado para este jueves

Este jueves, la premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se reunirá personalmente en la Casa Blanca con Donald Trump.

Su llegada genera expectativa entre congresistas y venezolanos en el exilio que la esperan para mostrarle su apoyo.

La agenda de la dirigente política en la capital de la unión americana incluye reuniones con las principales autoridades del poder ejecutivo y legislativo estadounidense.

Según el itinerario revelado, la actividad comenzará a las 10:15 de la mañana con una reunión privada entre el Secretario de Estado y Donald Trump.

A las 11:00 a.m. Machado acudirá a la Casa Blanca para su encuentro con el mandatario estadounidense, donde abordarán temas clave de la agenda política venezolana, especialmente la excarcelación de los presos políticos.

A las 12:30 p.m. se tiene pautado que Machado y Trump compartan un almuerzo. Posteriormente, a la 01:00 p.m. se llevará a cabo una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La agenda de la líder venezolana continuará por la tarde a las 3:00 con reuniones en el Capitolio, donde se encontrará primero con senadores y posteriormente con congresistas del poder legislativo estadounidense.

Durante el encuentro, se espera que María Corina Machado realice la entrega simbólica del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

La visita de Machado coincide con importantes desarrollos en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

El presidente Trump, luego de la reunión con Machado, participará en la visita de los campeones de la Copa Stanley 2025, los Florida Panthers.