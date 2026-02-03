La justicia francesa allanó las oficinas de X en París y citó a Elon Musk a declaración

Este martes 3 de febrero, la justicia francesa allanó las instalaciones de la red social de X en París en el marco de una investigación judicial que se adelanta en contra de esta empresa propiedad del estadounidense Elon Musk desde el año 2025 por presuntas irregularidades.

Frente a esta situación, también se ha conocido que la fiscalía de París citó a declarar voluntariamente a Musk y a la exdirectora de esta misma plataforma, en el mes de abril.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elonk Musk y a la señora Linda Yaccarino", indicó la fiscalía de esta nación.

Asimismo, se conoció que junto al propietario de X y Yaccarino, ex CEO de esta plataforma, durante el 20 y 26 de abril también fueron citados otros funcionarios a declarar en calidad de testigos en medio de una investigación con “enfoque constructivo”, indicó la fiscal Laure Beccuau.

La justicia francesa se encuentra adelantando las respectivas indagaciones frente a las denunciadas realizadas durante el año 2025, por parte de legisladores de esta nación, quienes acusaron a esta plataforma de distribución de abuso sexual infantil, alteración de algoritmos, sesgos y manipulación.

En medio de este proceso, la fiscalía de París, a mediados del año anterior, solicitó a X que le entregara información relacionada con los datos de publicaciones de sus usuarios y el motor de sus recomendaciones, situación ante la cual esta plataforma propiedad de Musk se negó, señalando que esta solicitud solo tenía “motivaciones políticas”.

Pero esto no terminó allí, sino que, por el contrario, se ampliaron las denuncias hacia el funcionamiento de Grok, el chatbot de inteligencia artificial, la cual ha sido acusada de “contenido negacionista y de carácter sexual” sobre menores de edad y mujeres sin consentimiento.