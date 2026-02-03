NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Elon Musk, propietario de X - Foto: EFE
Elon Musk, propietario de X - Foto: EFE
Elon Musk

La justicia francesa allanó las oficinas de X en París y citó a Elon Musk a declaración

febrero 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
La red social enfrenta un proceso judicial, desde el año pasado, debido a la alteración del algoritmo, sesgos y manipulación de información.

Este martes 3 de febrero, la justicia francesa allanó las instalaciones de la red social de X en París en el marco de una investigación judicial que se adelanta en contra de esta empresa propiedad del estadounidense Elon Musk desde el año 2025 por presuntas irregularidades.

o

Frente a esta situación, también se ha conocido que la fiscalía de París citó a declarar voluntariamente a Musk y a la exdirectora de esta misma plataforma, en el mes de abril.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elonk Musk y a la señora Linda Yaccarino", indicó la fiscalía de esta nación.

Asimismo, se conoció que junto al propietario de X y Yaccarino, ex CEO de esta plataforma, durante el 20 y 26 de abril también fueron citados otros funcionarios a declarar en calidad de testigos en medio de una investigación con “enfoque constructivo”, indicó la fiscal Laure Beccuau.

La justicia francesa se encuentra adelantando las respectivas indagaciones frente a las denunciadas realizadas durante el año 2025, por parte de legisladores de esta nación, quienes acusaron a esta plataforma de distribución de abuso sexual infantil, alteración de algoritmos, sesgos y manipulación.

En medio de este proceso, la fiscalía de París, a mediados del año anterior, solicitó a X que le entregara información relacionada con los datos de publicaciones de sus usuarios y el motor de sus recomendaciones, situación ante la cual esta plataforma propiedad de Musk se negó, señalando que esta solicitud solo tenía “motivaciones políticas”.

o

Pero esto no terminó allí, sino que, por el contrario, se ampliaron las denuncias hacia el funcionamiento de Grok, el chatbot de inteligencia artificial, la cual ha sido acusada de “contenido negacionista y de carácter sexual” sobre menores de edad y mujeres sin consentimiento.

Temas relacionados:

Elon Musk

Red Social

X

Fiscalía

Francia

París

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Nasry Asfura
María Corina Machado

María Corina Machado se reunió con Nasry Asfura, presidente electo de Honduras: "una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas"

Dave Bautista/ Jason Momoa - Fotos EFE
Estrenos

Así lucen Dave Bautista y Jason Momoa en el tráiler de la nueva comedia de acción 'Equipo Demolición'

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Regresa el fútbol colombiano: Estos son los juegos más destacados del inicio de la temporada 2026

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

Secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Nasry Asfura - Foto: EFE
Honduras

Presidente de Honduras viajará a EE. UU. el próximo fin de semana para reunirse con Trump y Marco Rubio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre