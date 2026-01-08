"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Una madre venezolana enfrenta desde hace casi cinco años la angustia de ver a sus dos hijos detenidos como presos políticos en Venezuela.

Marisela Parra, quien actualmente se encuentra fuera del país tras sufrir persecución, exige la liberación de Leonardo y Leandro Chirinos Parra, ambos funcionarios militares arrestados en abril y mayo de 2020, respectivamente.

Leonardo Chirinos fue detenido el 20 de abril de 2020 y actualmente permanece recluido en la cárcel de Yare III.

Parra aseguró en Club de Prensa de NTN24 que "ha sufrido de muchas desapariciones forzadas y aislamiento prolongado". Por su parte, Leandro se encuentra en situación aún más crítica: "está en desaparición forzada desde el 5 de agosto. Fue sacado, extraído desde el Helicoide y aún no nos dan fe de vida de él", denunció.

La madre describe estos años como "muy duro, muy doloroso, demasiada angustia". Según su relato, sus hijos "han sido torturados, han sido aislados".

Parra manifestó que se presume que Leandro podría estar recluido en el Fuerte Tiuna (Hueycaipuro), instalación militar que habría recibido un impacto durante la intervención de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. "He enviado a buscar en hospitales, allá tampoco nos dan respuesta. Tienen la zona acordonada y nadie habla del Fuerte Hueycaipuro que fue atacado", señaló.

Ante el reciente anuncio de posibles liberaciones de presos políticos por parte del Jorge Rodríguez, Parra expresó cautela: "Hemos visto liberaciones de políticos, pero no hemos visto ninguna liberación de militares, de funcionarios de policía". La madre exigió que "la liberación no sea solamente un grupo, que sea para todos, para todos los presos políticos porque no puede haber paz si hay presos inocentes encarcelados".

"Estamos presos como familia porque es una situación no saber, los han golpeado, los han torturado, los tienen en malas condiciones, desnutridos", declaró.

La madre expresó su esperanza de regresar a Venezuela y "poderlos abrazar", aunque reconoce que "el tiempo no nos lo va a compensar".