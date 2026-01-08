NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Marisela Parra exige la liberación de Leonardo y Leandro Chirinos Parra, ambos funcionarios militares arrestados en abril y mayo de 2020, respectivamente.

Una madre venezolana enfrenta desde hace casi cinco años la angustia de ver a sus dos hijos detenidos como presos políticos en Venezuela.

Marisela Parra, quien actualmente se encuentra fuera del país tras sufrir persecución, exige la liberación de Leonardo y Leandro Chirinos Parra, ambos funcionarios militares arrestados en abril y mayo de 2020, respectivamente.

Leonardo Chirinos fue detenido el 20 de abril de 2020 y actualmente permanece recluido en la cárcel de Yare III.

o

Parra aseguró en Club de Prensa de NTN24 que "ha sufrido de muchas desapariciones forzadas y aislamiento prolongado". Por su parte, Leandro se encuentra en situación aún más crítica: "está en desaparición forzada desde el 5 de agosto. Fue sacado, extraído desde el Helicoide y aún no nos dan fe de vida de él", denunció.

La madre describe estos años como "muy duro, muy doloroso, demasiada angustia". Según su relato, sus hijos "han sido torturados, han sido aislados".

Parra manifestó que se presume que Leandro podría estar recluido en el Fuerte Tiuna (Hueycaipuro), instalación militar que habría recibido un impacto durante la intervención de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. "He enviado a buscar en hospitales, allá tampoco nos dan respuesta. Tienen la zona acordonada y nadie habla del Fuerte Hueycaipuro que fue atacado", señaló.

o

Ante el reciente anuncio de posibles liberaciones de presos políticos por parte del Jorge Rodríguez, Parra expresó cautela: "Hemos visto liberaciones de políticos, pero no hemos visto ninguna liberación de militares, de funcionarios de policía". La madre exigió que "la liberación no sea solamente un grupo, que sea para todos, para todos los presos políticos porque no puede haber paz si hay presos inocentes encarcelados".

"Estamos presos como familia porque es una situación no saber, los han golpeado, los han torturado, los tienen en malas condiciones, desnutridos", declaró.

La madre expresó su esperanza de regresar a Venezuela y "poderlos abrazar", aunque reconoce que "el tiempo no nos lo va a compensar".

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones

Régimen de Maduro

Cae Maduro en Venezuela

Violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
.
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Más de Actualidad

Ver más
Autobus en Antioquia se va a un abismo y deja 17 muertos / FOTO: EFE
Colombia

Tragedia en Antioquia: Una de las víctimas del autobús que fue a un abismo era sobrino de histórico jugador que pasó por la selección Colombia

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Guerrilla del ELN

Al menos 18 militares fueron secuestrados en Colombia mientras realizaban una operación contra la guerrilla del ELN

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump arremete contra senadores republicanos y critica su "estupidez" por voto en proyecto de ley que limita sus poderes militares en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugador se barre en la tercera base en un campo de béisbol - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se definen últimos clasificados al Round Robin de la LVBP: conoce aquí las combinaciones

Autobus en Antioquia se va a un abismo y deja 17 muertos / FOTO: EFE
Colombia

Tragedia en Antioquia: Una de las víctimas del autobús que fue a un abismo era sobrino de histórico jugador que pasó por la selección Colombia

MetLife Stadium - Foto EFE
FIFA

"Traición monumental": grupo de hinchas le pide a la FIFA detener la venta de entradas para el Mundial ante precios que se acercan a los 7.000 dólares

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Guerrilla del ELN

Al menos 18 militares fueron secuestrados en Colombia mientras realizaban una operación contra la guerrilla del ELN

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump arremete contra senadores republicanos y critica su "estupidez" por voto en proyecto de ley que limita sus poderes militares en Venezuela

Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Liberación de presos políticos

Educadores, médicos y menores de edad entre los presos políticos que recibieron libertad condicional en Venezuela: Esta es la lista verificada por una ONG

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre