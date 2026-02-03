¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Hace exactamente un mes, el pasado 3 de enero de 2025, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense denominada "Resolución Absoluta".

Ambos fueron trasladados a una cárcel de Nueva York, donde esperan su juicio que se reanudará el próximo 26 de marzo.

La captura de Maduro ha generado gran impacto en Venezuela y ha marcado un punto de inflexión para el régimen que bajo presión estadounidense ha accedido a liberar presos políticos y al liberalizar su comercio, principalmente el de hidrocarburos.

Los cargos que enfrenta Maduro incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Por su parte, Cilia Flores enfrenta dos cargos de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armas.

La embajadora Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos, se reunió con Rodríguez para reiterar las tres fases planteadas por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación económica, y reconciliación y transición.

Benigno Alarcón, Alejandro Hernández y Raniero Cassoni analizaron en Ángulo de NTN24 la actualidad venezolana tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

El profesor Benigno Alarcón, de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló en Ángulo de NTN24 que este ha sido un mes donde las “expectativas han girado 180 grados". Explicó también que el proceso de transición "no inicia y no se puede dar por iniciado hasta que haya un cambio de gobierno y se inicien cambios institucionales".

Por su parte, el analista y director del portal La Gran Aldea, Alejandro Hernández, consideró que "la salida de Maduro ha dejado un precedente muy importante" y que "hizo que se movieran las cosas, que el tablero cambiara". A su vez, indicó que los hermanos Rodríguez "están bajo una supervisión importante de la administración Trump".

Por su parte, Raniero Cassoni destacó que "hemos visto cómo cambió la dinámica y la narrativa de quienes continuamente retaban al imperialismo" y subrayó que "internamente hubo una traición”. “Fácilmente aceptan la extracción y se acomodan en el poder”, dijo sobre la nueva encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

“Hoy son los líderes de la era democrática”, indicó sobre Edmundo González y María Corina Machado.