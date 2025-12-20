“Son consecuencias de la burla del régimen a las sanciones”: exembajador de Venezuela en Canadá sobre incautaciones a buques petroleros en Venezuela

Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela, según reportes el sábado de varios medios de ese país, en momentos en que Donald Trump acentúa la presión sobre caracas con un bloqueo petrolero.

Según The New York Times, el buque navegaba por aguas del caribe bajo bandera panameña y transportaba petróleo venezolano.

Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, abogado y académico, se conectó en La Tarde para hablar de la presión de Estados Unidos al régimen de Maduro y se refirió a la incautación reciente del buque petrolero, aseverando que son consecuencias a las burlas de la dictadura venezolana a diferentes sanciones internacionales y que el dinero de ese petróleo nunca ha llegado al pueblo venezolano.

“Es la respuesta a las acciones que ya se vienen implementando, la respuesta de un nuevo orden público internacional que con fuerza trata de minimizar la burla y la voluntad evasiva de sanciones de parte del régimen”, aseguró

“Esas ventas de petróleo no favorecen al pueblo venezolano, ese petróleo ha sido casi que regalado a Cuba y ha subsidiado para satisfacer la ideologización de todo un continente y que ha hecho tanto daño a nuestro pueblo en definitiva”, complementó el invitado.

Por último, Viera-Blanco concluyó: “Cómo no entender que estas sanciones son absolutamente válidas y legítimas para impedir que un régimen criminal se siga nutriendo de un petróleo que nunca llego ni al bolsillo ni al estómago de los venezolanos. A este punto ya se ha hecho todo para lograr el cambio, ya no hay otra manera y estos actos nos van a llevar finalmente al cambio de modelo político en Venezuela”.