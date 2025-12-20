NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Kristi Noem

El video con el que la secretaria de seguridad de EE. UU. confirma incautación a buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto captura X: @Sec_Noem
Foto captura X: @Sec_Noem
La incautación se produce pocos días después de que el presidente Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó este sábado con la publicación de un video y un mensaje en sus redes sociales la incautación de un buque petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela.

"En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela", dijo Noem.

o

La funcionaria estadounidense aseguró que su país iba a continuar persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado "que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región". "Los encontraremos y los detendremos", advirtió.

Noem incluyó un clip de cerca de ocho minutos en el que se aprecia el proceso completo de incautación en aguas internacionales con helicópteros militares y un operativo exitoso.

El suceso, cabe resaltar, había sido adelantado por la agencia Reuters algunas horas atrás, que citó a tres funcionarios estadounidenses de quienes no reveló su identidad.

"Estados Unidos está interceptando e incautando un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, dijeron el sábado a Reuters tres funcionarios estadounidenses", comunicó la agencia cerca del mediodía.

Esta incautación se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

La campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha adelantado que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano en lo que sería una segunda fase de su despliegue militar.

o

Maduro considerado ilegítimo por la Casa Blanca, por su parte, considera que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que son las mayores reservas de crudo del mundo.

Temas relacionados:

Kristi Noem

Buque petrolero

Incautación

Gobierno de Donald Trump

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Se presenta emisión de gases y columnas de ceniza: elevan nivel de alerta a naranja por actividad del volcán Puracé en Colombia

Tiroteo en California - AFP
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

México cierra 2025 entre la presión de EE. UU., la corrupción y los retos estructurales del gobierno de Sheinbaum

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Se presenta emisión de gases y columnas de ceniza: elevan nivel de alerta a naranja por actividad del volcán Puracé en Colombia

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

"Nuestra actualidad y nuestro momento da para que sea un técnico venezolano": el presidente de la FVF reveló detalles de la elección del próximo DT de La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Eliminatorias mundialistas

"No tiene sentido estar jugando tres años y 90 partidos para eliminar a tres equipos": la fuerte crítica contra las Eliminatorias Sudamericanas en dura comparación con Europa

Tiroteo en California - AFP
Estados Unidos

Tiroteo en California en pleno fin de semana de Acción de Gracias dejó cuatro muertos y 10 heridos

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

México cierra 2025 entre la presión de EE. UU., la corrupción y los retos estructurales del gobierno de Sheinbaum

Netflix/ Mundial 2026 - Fotos AFP
Netflix

"La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Lo publicaremos": Trump se mostró dispuesto a dar a divulgar video de segundo ataque con sobrevivientes a narcolancha en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre