El video con el que la secretaria de seguridad de EE. UU. confirma incautación a buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó este sábado con la publicación de un video y un mensaje en sus redes sociales la incautación de un buque petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela.

"En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela", dijo Noem.

La funcionaria estadounidense aseguró que su país iba a continuar persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado "que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región". "Los encontraremos y los detendremos", advirtió.

Noem incluyó un clip de cerca de ocho minutos en el que se aprecia el proceso completo de incautación en aguas internacionales con helicópteros militares y un operativo exitoso.

El suceso, cabe resaltar, había sido adelantado por la agencia Reuters algunas horas atrás, que citó a tres funcionarios estadounidenses de quienes no reveló su identidad.

"Estados Unidos está interceptando e incautando un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, dijeron el sábado a Reuters tres funcionarios estadounidenses", comunicó la agencia cerca del mediodía.

Esta incautación se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

La campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha adelantado que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano en lo que sería una segunda fase de su despliegue militar.

VEA TAMBIÉN "El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro o

Maduro considerado ilegítimo por la Casa Blanca, por su parte, considera que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que son las mayores reservas de crudo del mundo.