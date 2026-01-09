"Llevar a Diosdado Cabello ante la justicia no es venganza: es condición indispensable para una transición en Venezuela": congresista María Elvira Salazar

La congresista del partido republicano María Elvira Salazar expuso la que considera es una condición indispensable para una transición política en Venezuela y que tiene como protagonista al número dos del régimen instalado por décadas en el país caribeño, Diosdado Cabello.

“Para que la Administración Trump logre una transición real en Venezuela, tarde o temprano Diosdado Cabello tendrá que enfrentar la justicia de Estados Unidos”, afirmó la congresista.

Salazar aseveró que “Cabello es un criminal y uno de los arquitectos del narco-Estado venezolano, socio de Maduro en la exportación de drogas, violencia y redes criminales que han destruido vidas y envenenado comunidades, dentro y fuera de Venezuela”.

“Llevar a Cabello ante la justicia no es venganza: es una condición indispensable para una transición democrática auténtica y para la liberación inmediata de todos los presos políticos”, consideró.

Salazar se pronunció cuando decenas de familias se han congregado en las inmediaciones de los centros de reclusión en Caracas esperando la liberación de sus seres queridos, después de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara la excarcelación de un número importante de presos políticos.

Sin embargo, hasta el momento solo nueve personas han recuperado su libertad, lo que ha generado incertidumbre entre los allegados que aguardan noticias.

Según informaciones de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, los presos políticos serían trasladados desde las cárceles a otros lugares, aunque no se han confirmado detalles oficiales sobre este procedimiento.

En el centro de reclusión Rodeo 1, situado a varios kilómetros de Caracas, familiares provenientes de distintas regiones de Venezuela permanecieron hasta las 2:30 de la madrugada esperando información.

La mayoría de los detenidos en este lugar tienen familiares en el interior del país, quienes han debido viajar largas distancias para intentar reencontrarse con ellos.