NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Secretario

Importante secretario del gabinete de Donald Trump anuncia que viajará a Venezuela

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gabinete de Donald Trump. (EFE)
Gabinete de Donald Trump. (EFE)
El presidente Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” sobre Venezuela.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció el viernes que en poco tiempo visitará Venezuela para reunirse con "todos los líderes" y comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el terreno.

Wright, no obstante, no especificó la fecha en la que tendrá lugar el viaje a Venezuela en donde se espera que se encuentre con la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” sobre Venezuela, en donde Wright aparece como una figura fundamental, tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

o

Trump, además, se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

o

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano encabezado, tras la captura de Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

Temas relacionados:

Secretario

Energía

Donald Trump

Administración Trump

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Petróleo en Venezuela

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

La Casa Blanca asegura que Trump mantiene como una opción realizar ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes

Miguel Diaz-Canel | Foto EFE
Cuba

Miguel Díaz-Canel advirtió que ante un eventual ataque a Cuba responderán “con la fiereza heredada” y que no “habrá rendición”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

La Casa Blanca asegura que Trump mantiene como una opción realizar ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Groenlandia

Gobierno de Groenlandia anuncia su participación en reunión con Marco Rubio y dirigentes daneses en medio del reclamo de Trump por ese territorio

Miguel Diaz-Canel | Foto EFE
Cuba

Miguel Díaz-Canel advirtió que ante un eventual ataque a Cuba responderán “con la fiereza heredada” y que no “habrá rendición”

Alex Saab y Nicolás Maduro (AFP)
Álex Saab

The New York Times asegura que Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, y se desconoce la situación actual de ambos

Excarcelación de Rafael Tudares
Presos políticos

Tras más de un año secuestrado por el régimen venezolano, fue excarcelado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre