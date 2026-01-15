"He insistido y seguiré insistiendo en que Venezuela tiene un presidente electo": María Corina Machado habla tras reunión con Donald Trump

Este jueves, la líder democrática María Corina Machado se reunió con senadores republicanos y demócrata en el Capitolio de Washington DC tras su reunión con el presidente Donald Trump.

"Lo que está ocurriendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo. Yo soy solo una de millones de venezolanos determinados a recuperar la libertad, la justicia y la democracia para nuestro país. Queremos a nuestras familias juntas nuevamente. Queremos dignidad. Queremos igualdad", dijo.

Machado alabó el apoyo de Estados Unidos y aseguró que es el mejor aliado para la libertad de Venezuela:

"Somos una sociedad profundamente proamericana. Hoy, en Venezuela, no hay una sola institución que esté verdaderamente en pie. Quiero asegurarles que vamos a convertir a Venezuela en un país libre y seguro, y en el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en esta región".

"Ustedes confiaron en el pueblo venezolano cuando muchos pensaban que era imposible. Logramos volver a unir a un país", agregó.

Y recordó todo lo que ha vivido su país bajo la dictadura: "el 3 de enero cambió la historia de nuestro país para siempre, y para bien (...) les pido que piensen en todo lo que hemos vivido: 26 años, 35 elecciones, millones de personas en las calles. Algunos fueron asesinados. Adolescentes y niños. Mujeres abusadas sexualmente solo por defender su voto. 17 intentos distintos de diálogo, y todos traicionados".

Asimismo, en medio de la incertidumbre por el futuro del país, recordó que Edmundo González fue elegido de manera democrática: "He insistido, y seguiré insistiendo, en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él".

Sobre su reunión con Trump, Machado dijo que "el presidente entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos".

"Está profundamente preocupado por la seguridad del pueblo venezolano, por los niños que no están yendo a la escuela porque los maestros ganan apenas un dólar al día. El Presidente entiende verdaderamente esta realidad. Estoy muy agradecida por la oportunidad de transmitir lo que el pueblo venezolano está viviendo en este momento", agregó.

Finalmente, agradeció a Estados Unidos por el apoyo vital para su salida de Venezuela: "no estaría aquí hoy y, probablemente ni siquiera estaría viva, de no haber sido por el apoyo que recibí de su país".

"Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr.

Y lo volvería a hacer una y otra vez", agregó.

Estos fueron los senadores presentes: