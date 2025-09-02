Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Más de 1.400 personas murieron y 3.100 resultaron heridas en el terremoto de magnitud 6 que el fin de semana azotó el este de Afganistán, según un balance actualizado el martes por el gobierno talibán.

El portavoz gubernamental, Zabihullah Mujahid, indicó en un comunicado que 1.411 personas fallecieron y 3.124 tuvieron lesiones solo en la provincia de Kunar, la más afectada. Además, señaló que más de 5.000 casas quedaron destruidas.

El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Kunar el impacto fue mucho más severo y el lunes se dirigían a la zona los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en 2021.

En el aeropuerto de Jalalabad, periodistas vieron a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad cargando sudarios blancos en los helicópteros. El Ministerio de Defensa dijo haber despachado 40 vuelos para llevar ayuda y evacuar a muertos y heridos.

En 2023 Afganistán vivió otro terremoto de gran magnitud en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 muertos y 63.000 viviendas destruidas.

Las autoridades afganas advierten que el balance de víctimas crecerá a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y aseguran que los daños son "muy importantes" en Kunar.

La mayoría de las familias afectadas por el sismo acababan de regresar a Afganistán tras haber sido expulsadas de su exilio en Pakistán e Irán. En total cerca de cuatro millones de afganos han vuelto al país.

"Había unas 2.000 familias de refugiados que habían regresado y planeaban reconstruir su hogar" en esta región agrícola fronteriza con Pakistán, explicó un funcionario local.

Los sismos en Afganistán son frecuentes, en especial en la cadena montañosa de Hindu Kush, cerca del punto de contacto de las placas tectónicas eurasiática e india.

El del domingo fue particularmente violento y tuvo cinco réplicas, una de ellas de magnitud 5,2. La provincia de Nangarhar también se vio afectada la noche del viernes pasado por inundaciones que dejaron cinco muertos y destruyeron cosechas, según las autoridades provinciales.

Tras cuatro décadas de guerra, Afganistán vive una situación humanitaria desastrosa, agravada por la caída de la ayuda externa desde el regreso de los talibanes al poder, que complica todavía más la capacidad de este país empobrecido de responder a los desastres.

En 2015, más de 380 personas murieron en Pakistán y Afganistán cuando un potente sismo de magnitud 7,5 golpeó a los dos países, aunque Pakistán registró un número mayor de fallecidos.

En junio de 2022, otro terremoto de magnitud 5,9 sacudió la provincia oriental de Paktika, donde más de mil personas murieron y decenas de miles se quedaron sin casa.