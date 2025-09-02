NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Martes, 02 de septiembre de 2025
Terremoto

Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar.

Más de 1.400 personas murieron y 3.100 resultaron heridas en el terremoto de magnitud 6 que el fin de semana azotó el este de Afganistán, según un balance actualizado el martes por el gobierno talibán.

El portavoz gubernamental, Zabihullah Mujahid, indicó en un comunicado que 1.411 personas fallecieron y 3.124 tuvieron lesiones solo en la provincia de Kunar, la más afectada. Además, señaló que más de 5.000 casas quedaron destruidas.

o

El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Kunar el impacto fue mucho más severo y el lunes se dirigían a la zona los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en 2021.

En el aeropuerto de Jalalabad, periodistas vieron a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad cargando sudarios blancos en los helicópteros. El Ministerio de Defensa dijo haber despachado 40 vuelos para llevar ayuda y evacuar a muertos y heridos.

En 2023 Afganistán vivió otro terremoto de gran magnitud en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 muertos y 63.000 viviendas destruidas.

Las autoridades afganas advierten que el balance de víctimas crecerá a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y aseguran que los daños son "muy importantes" en Kunar.

La mayoría de las familias afectadas por el sismo acababan de regresar a Afganistán tras haber sido expulsadas de su exilio en Pakistán e Irán. En total cerca de cuatro millones de afganos han vuelto al país.

"Había unas 2.000 familias de refugiados que habían regresado y planeaban reconstruir su hogar" en esta región agrícola fronteriza con Pakistán, explicó un funcionario local.

Los sismos en Afganistán son frecuentes, en especial en la cadena montañosa de Hindu Kush, cerca del punto de contacto de las placas tectónicas eurasiática e india.

El del domingo fue particularmente violento y tuvo cinco réplicas, una de ellas de magnitud 5,2. La provincia de Nangarhar también se vio afectada la noche del viernes pasado por inundaciones que dejaron cinco muertos y destruyeron cosechas, según las autoridades provinciales.

Tras cuatro décadas de guerra, Afganistán vive una situación humanitaria desastrosa, agravada por la caída de la ayuda externa desde el regreso de los talibanes al poder, que complica todavía más la capacidad de este país empobrecido de responder a los desastres.

o

En 2015, más de 380 personas murieron en Pakistán y Afganistán cuando un potente sismo de magnitud 7,5 golpeó a los dos países, aunque Pakistán registró un número mayor de fallecidos.

En junio de 2022, otro terremoto de magnitud 5,9 sacudió la provincia oriental de Paktika, donde más de mil personas murieron y decenas de miles se quedaron sin casa.

Temas relacionados:

Terremoto

Sismo

Afganistán

Tragedia

Movimiento telúrico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

c
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Motos

Venezuela vuelve a prohibir las "motopiruetas" tras dejar decenas de víctimas al ser declaradas "deporte nacional"

Régimen de Maduro

Ministros de Maduro se alistaron como voluntarios en la Milicia: trabajadores públicos y milicianos activos volvieron a registrarse

El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, saluda a simpatizantes en el cierre de su campaña presidencial-Foto: EFE
Rodrigo Paz Pereira

Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Imagen conceptual del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión | Foto: NASA
Nasa

Así es como la NASA planea poner un reactor nuclear en la Luna para ganar la carrera espacial contra Rusia y China

Motos

Venezuela vuelve a prohibir las "motopiruetas" tras dejar decenas de víctimas al ser declaradas "deporte nacional"

Régimen de Maduro

Ministros de Maduro se alistaron como voluntarios en la Milicia: trabajadores públicos y milicianos activos volvieron a registrarse

El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, saluda a simpatizantes en el cierre de su campaña presidencial-Foto: EFE
Rodrigo Paz Pereira

Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia

Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

Nicolás Maaduro, jefe del régimen venezolano y Xiomara Castro, presidente de Honduras - Fotos: EFE
Xiomara Castro

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

John Bolton - AFP
John Bolton

FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Trump en su primer mandato que hoy es su opositor

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano