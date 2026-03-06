Salen a la venta los boletos para el repechaje del Mundial 2026: los precios de todas las localidades están por debajo de los 12 dólares

A menos de 100 días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, hay gran expectativa por la cita orbital que por primera vez contará con 48 selecciones clasificadas.

No obstante, todavía no se conoce la totalidad de los equipos dado que siguen pendientes las selecciones que disputarán el repechaje y entre las cuales saldrán seis más clasificadas que se unirán a las 42 con cupo fijo.

Para esta ocasión, la FIFA decidió realizar los cruces de repesca en una sede única y con cruces entre selecciones de distintas confederaciones.

VEA TAMBIÉN Se encienden las alarmas en la selección Colombia tras la lesión de Daniel Muñoz con el Crystal Palace o

Precisamente, las llaves en las que se enfrentan los equipos de Sudamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía se disputarán en sedes mundialistas, en este caso, Monterrey y Guadalajara.

Este jueves salieron a la venta las entradas para los cruces de repechaje, entre los cuales se destaca la participación de una selección sudamericana.

Se trata de Bolivia, que disputará el repechaje del Mundial ante Surinam y, en caso de ganar, lo hará ante Irak.

Lo que más ha sorprendido a los aficionados son los precios de las entradas para los partidos de repesca que no superan los 12 dólares en todas las localidades.

La página de la FIFA oferta entradas para todos los encuentros, incluidos los primeros, a tan solo 200 pesos mexicanos, que equivalen a un poco más de 11 dólares.

Estos precios son significativamente menores a los precios de las entradas para los partidos del Mundial que están arriba de los 500 dólares y algunos específicamente por encima de los 1.000 en fase de reventa.

Los encuentros que tienen entradas a menos de 12 dólares en todas sus localidades se disputarán de la siguiente manera:

Nueva Caledonia vs. Jamaica – jueves 26 de marzo a las 21 horas (Guadalajara)

Bolivia vs. Surinam - jueves 26 de marzo a las 16 horas (Monterrey)

Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica - martes 31 de marzo 15 horas (Guadalajara)

Irak vs. Bolivia/Surinam - martes 31 de marzo 15 horas (Monterrey)

Cabe resaltar que uno de los rivales de Colombia en la fase de grupos saldrá entre Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. La Tricolor comparte zona, además, con Portugal y Uzbekistán.