NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Repechaje al Mundial

Salen a la venta los boletos para el repechaje del Mundial 2026: los precios de todas las localidades están por debajo de los 12 dólares

marzo 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Estadio de Guadalajara - Foto: EFE
Estadio de Guadalajara - Foto: EFE
Este jueves salieron a la venta las entradas para los cruces de repechaje, entre los cuales se destaca la participación de una selección sudamericana.

A menos de 100 días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, hay gran expectativa por la cita orbital que por primera vez contará con 48 selecciones clasificadas.

No obstante, todavía no se conoce la totalidad de los equipos dado que siguen pendientes las selecciones que disputarán el repechaje y entre las cuales saldrán seis más clasificadas que se unirán a las 42 con cupo fijo.

Para esta ocasión, la FIFA decidió realizar los cruces de repesca en una sede única y con cruces entre selecciones de distintas confederaciones.

o

Precisamente, las llaves en las que se enfrentan los equipos de Sudamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía se disputarán en sedes mundialistas, en este caso, Monterrey y Guadalajara.

Este jueves salieron a la venta las entradas para los cruces de repechaje, entre los cuales se destaca la participación de una selección sudamericana.

Se trata de Bolivia, que disputará el repechaje del Mundial ante Surinam y, en caso de ganar, lo hará ante Irak.

Lo que más ha sorprendido a los aficionados son los precios de las entradas para los partidos de repesca que no superan los 12 dólares en todas las localidades.

La página de la FIFA oferta entradas para todos los encuentros, incluidos los primeros, a tan solo 200 pesos mexicanos, que equivalen a un poco más de 11 dólares.

Estos precios son significativamente menores a los precios de las entradas para los partidos del Mundial que están arriba de los 500 dólares y algunos específicamente por encima de los 1.000 en fase de reventa.

o

Los encuentros que tienen entradas a menos de 12 dólares en todas sus localidades se disputarán de la siguiente manera:

Nueva Caledonia vs. Jamaica – jueves 26 de marzo a las 21 horas (Guadalajara)

Bolivia vs. Surinam - jueves 26 de marzo a las 16 horas (Monterrey)

Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica - martes 31 de marzo 15 horas (Guadalajara)

Irak vs. Bolivia/Surinam - martes 31 de marzo 15 horas (Monterrey)

Cabe resaltar que uno de los rivales de Colombia en la fase de grupos saldrá entre Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. La Tricolor comparte zona, además, con Portugal y Uzbekistán.

Temas relacionados:

Repechaje al Mundial

Mundial 2026

Guadalajara

Monterrey

Fútbol

Bolivia

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Deportes

Ver más
César Farías, entrenador venezolano / FOTO: EFE
César Farías

“Hay un pequeño roce”: el venezolano César Farías habla de su expulsión en la Copa Libertadores

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Con referencia a la película 'Hombres de Negro': así fue la presentación de Jhon Jáder Durán en su nuevo club, el Zenit de Rusia

Jugadoras de las selecciones de Venezuela y Colombia en el Sudamericano Sub-20 (F) - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Venezuela y Colombia se juegan sus últimas cartas para clasificarse a la próxima Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Jerí, presidente interino del Perú - Foto: AFP
Perú

El presidente interino de Perú José Jerí niega cualquier delito antes de un voto de destitución del Congreso

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas": secretario Marco Rubio

b
Presos políticos

"Dentro de las cárceles también se lucha, Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, para reincorporarnos en la lucha de calle": María Oropeza, exprisionera política

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

César Farías, entrenador venezolano / FOTO: EFE
César Farías

“Hay un pequeño roce”: el venezolano César Farías habla de su expulsión en la Copa Libertadores

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Puerto de Chancay | Foto AFP
Perú

China y EE. UU. en tensiones por la soberanía del megapuerto peruano de Chancay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre