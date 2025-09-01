Las devastadoras imágenes que deja fuerte terremoto en Afganistán: así quedó registrado en varias cámaras de seguridad

Varias imágenes, que dan cuenta de la devastación generada por un fuerte terremoto en Afganistán de magnitud 6 acontecido el domingo, han circulado en medios de comunicación y las redes sociales en las últimas horas.

En varias imágenes se observa a personas intentando ayudar a sus familiares que se encuentran atrapados bajo los escombros.

En otros videos se puede ver a socorristas llevando en camillas a los rescatados para que sean atendidos rápidamente.

Más de 800 personas murieron y unas 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por el sismo que fue seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, indicaron el lunes las autoridades.

El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 km de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Kunar el impacto fue mucho más severo y el lunes se dirigían a la zona los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en 2021.

El Ministerio de Defensa dijo haber despachado 40 vuelos para llevar ayuda y evacuar a muertos y heridos.

El balance provisional da cuenta de 800 muertos y 2.500 heridos en la provincia de Kunar, así como de 12 muertos y 255 heridos en la de Nangarhar, anunció el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, en una rueda de prensa en Kabul.

En 2023 Afganistán vivió otro terremoto de gran magnitud en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 muertos y 63.000 viviendas destruidas.

Las autoridades afganas advierten que el balance de víctimas crecerá a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y aseguran que los daños son "muy importantes" en Kunar.

Los sismos en Afganistán son frecuentes, en especial en la cadena montañosa de Hindu Kush, cerca del punto de contacto de las placas tectónicas eurasiática e india.

En 2015, más de 380 personas murieron en Pakistán y Afganistán cuando un potente sismo de magnitud 7,5 golpeó a los dos países, aunque Pakistán registró un número mayor de fallecidos.

En junio de 2022, otro terremoto de magnitud 5,9 sacudió la provincia oriental de Paktika, donde más de mil personas murieron y decenas de miles se quedaron sin casa.