Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de bombardeos a lanzamisiles que el régimen de Irán pretendía ocultar

El Comando Central de Estados Unidos reveló mediante una publicación en sus redes sociales, en horas de la noche del lunes, imágenes de bombardeos a lanzamisiles que el régimen de Irán pretendía ocultar.

“El régimen iraní puede intentar ocultar sus lanzamisiles, pero las fuerzas estadounidenses no dejarán de buscarlos. Cuando los encontremos, los eliminaremos”, advirtió el Comando junto a la publicación del video con los ataques.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reaccionó a la publicación de las imágenes en las que se ven ataques en varias partes del territorio iraní.

“Intenta esconderte. No dejaremos de buscar. Cuando los encontremos, los eliminaremos. Sus escondites son cada vez más pequeños. Sus lanzadores son cada vez menos”, advirtió el secretario de Guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre tanto reveló el lunes que medita la posibilidad de tomar el control total del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico.

Por ella circula el 20% del petróleo y el gas natural consumido a nivel global. Además, por el estrecho de Ormuz pasa la mitad del petróleo que se dirige hacia China.

“El estrecho de Ormuz seguirá siendo seguro. Tenemos muchos buques de la Armada allí y contamos con el mejor equipo del mundo para la inspección de minas”, afirmó Trump.

Además, dijo que Irán nunca podrá recuperar “esa parte del mundo” si hacen algo en contra de los buques que se movilizan por la zona.

El objetivo del plan es garantizar el paso de buques petroleros ante la parálisis que ha ordenado el régimen ayatola contra los operativos de Estados Unidos e Israel.