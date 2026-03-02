Estados Unidos insta a sus connacionales a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio

Este lunes 2 de marzo el Gobierno de Estados Unidos instó a sus connacionales a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio.

La medida incluye a quienes están en Egipto y los estados del Golfo, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

La advertencia, difundida por la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mora Namdar, especifica que los ciudadanos norteamericanos deben salir "ahora" utilizando el transporte comercial disponible.

"Instamos a los norteamericanos a salir ahora de esos países utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad", escribió Namdar en la red social X.

VEA TAMBIÉN "Se han dado evacuaciones de civiles con máxima alerta": abogado Javier Vergara sobre ataque con misiles y drones a base británica militar en Chipre o

La advertencia alcanza a 14 países, entre estos Egipto, Arabia Saudita, Irak y Siria.

Estados Unidos e Israel lanzaron, el pasado sábado, una operación militar conjunta contra objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones militares y nucleares como la planta de Natanz.

Tras los bombardeos, se confirmó el deceso del ayatolá Alí Jamenei, quien ejerció el poder en Irán durante 36 años y 8 meses como Líder Supremo.

Teherán, por su parte, ha respondido con oleadas de misiles y drones contra suelo israelí y bases de EE. UU. en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

A su vez, el conflicto se ha extendido al Líbano, donde Israel realiza ataques contra Hezbolá tras el lanzamiento de proyectiles desde dicho territorio.

El presidente Donald Trump ha indicado que la operación podría prolongarse, mientras que las fuerzas iraníes han declarado el cierre del estrecho de Ormuz, brazo de mar estratégico situado entre Irán (al norte) y Omán y los Emiratos Árabes Unidos (al sur), conectando el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.