NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Sábado, 14 de febrero de 2026
Remesas

¿Quién envía las remesas a México desde países en los que no hay registro de ciudadanos mexicanos?

febrero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Andrés Solís, periodista de la unidad de investigaciones de Meganoticias; Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Milenio, y Luis Miguel González, director editorial de El Economista, conversaron sobre las remesas que llegan a México.

Una reciente investigación de Meganoticias revela inconsistencias de las remesas que se envían a México desde países en donde no vive ni un solo mexicano.

La investigación señala que durante el sextenio de Andrés Manuel López Obrador ingresaron a México 2.8 millones de dólares en remesas desde países en las que según las autoridades mexicanos no hay registro de connacionales.

Para analizar este tema, Andrés Solís, periodista de la unidad de investigaciones de Meganoticias; Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Milenio; y Luis Miguel González, director editorial de El Economista, conversaron con el programa Mesa de Periodistas de NTN24.

Solí señaló que en la investigación sorprendió "la gran cantidad de recursos de ciertos países, esos nombres eran lo que nos llamaba la atención". Además dijo de que "no hay ninguna investigación abierta sobre posibles usos de estos recursos que probablemente puedan ser de procedencia ilícita".

Por su parte, Frausto comentó que "no necesariamente tiene que ver con crimen organizado, podemos hablar de evasión fiscal"; mientras que González puntualizó que esto está "penetrando nuestras fronteras y nuestros sistemas bancarios" y que "es un asunto que tenemos que estar siguiendo".

Temas relacionados:

Remesas

Dinero

Economía

