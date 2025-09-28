Subsecretario de Estado de EE. UU. responde a precandidato presidencial y aliado de Petro que pidió renunciar a su visa

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos Christopher Landau le respondió al precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien mostró su apoyo al presidente Gustavo Petro tras la revocatoria de su visa estadounidense.

A través de su cuenta oficial de X, Quintero compartió el video en el que aparece el mandatario colombiano pidiéndole a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza.

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”, indicó.

Minutos después, el subsecretario de Estado de Estados Unidos replicó el comentario del exalcalde con una frase: “A la orden”.

Junto al mensaje, Landau publicó una imagen en la que se autoproclama el “Quitavisas” y en la que reemplaza el símbolo de Batman por el logo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que en un acto público en las calles de Nueva York instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dijo el Departamento de Estado en X.

El presidente colombiano crítico de la ofensiva del ejército israelí, instó este viernes, en horas de la tarde, en una manifestación propalestina en Nueva York, a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

Además, en medio de la marcha muy cerca de Times Square, Petro propuso una colación de ejércitos de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

“Por eso hice la siguiente propuesta. Para la Asamblea General de los Pueblos de las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que ordene la creación de un ejército de salvación mundial, cuya primera tarea sea liberar a Palestina”, indicó.

“Las naciones que voten, si se aprueba la resolución, y esto representaría un gran esfuerzo para dos tercios de las naciones del mundo, entonces tendrán la responsabilidad de crear con sus propios ejércitos esta gran unidad, la primera del mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional”, agregó.