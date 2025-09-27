"A Petro no le interesa nada mientras logre mantenerse en el poder en el 2026": Enrique Gómez sobre revocación de visado de EE. UU. a Petro

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que, en un acto público en las calles de Nueva York, instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dijo el Departamento de Estado en X.

Desde allí, el mandatario señaló: “pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”.

Sobre esto, se pronunció en NTN24 Enrique Gómez, director del Movimiento Salvación Nacional.