NTN24
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El exministro de Relaciones Exteriores envió un documento extenso a la fiscalía estadounidense en el que entrega detalles de acusaciones falsas del mandatario con las que buscaba involucrarlo a él y funcionarios norteamericanos en un presunto golpe de Estado.

Álvaro Leyva, excanciller colombiano, interpuso una “denuncia penal” ante la Fiscalía de los Estados Unidos contra el presidente colombiano Gustavo Petro y al periodista español Juan Diego Quesada, quienes, según el exfuncionario, se habrían confabulado para hacer un montaje con el que buscaban involucrarlo a él, de crear una alianza con el gobierno norteamericano para afectar su mandato.

En la misiva dirigida a la fiscal estadounidense, Pamela Bondi, que consta de 21 páginas, Leyva expresa hechos, situaciones y acusaciones con las cuales se ha pretendido poner su nombre en tela de juicio.

En la denuncia interpuesta por el exministro de Relaciones Exteriores, se mencionan nombres del entorno político cercano al mandatario. Asimismo, se involucra la presencia del periodista español que trabaja para un reconocido medio del país europeo.

En apartados del documento, enviado a la Fiscalía General de los Estados Unidos, Álvaro Leyva hace referencia a una de las publicaciones de Juan Diego Quesada, quien oficia como corresponsal del medio español “El País” en el área andina, en la cual señaló: “El excanciller Álvaro Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro”, acusaciones que, según el exfuncionario, carecen de irregularidades.

Según Leyva, en este artículo publicado el pasado 29 con base en unas grabaciones, en las cuales se le acusaba de crear un plan en contra de Petro para darle un golpe de Estado de la mano de dirigentes políticos del gobierno norteamericano.

“Valga la pena acotar, señora Fiscal General, que el contenido de los audios no se refiere en nada a ese particular. De otra parte, le manifiesto que no conozco ni siquiera un solo asesor de ningún republicano. Ni uno solo. Bien puede usted averiguarlo”, indicó en la carta.

Todo indica, según la información compartida por el excanciller en la misiva, que estos audios habrían sido alterados; luego de hacer un “estudio forense”, se detalló que estas fueron “editadas caprichosamente para ser difundidas con sentido totalmente acomodado”.

De igual manera, dentro de esta información, el exministro de Relaciones Exteriores entrega detalles de la cercanía que tendría el periodista con funcionarios del actual gabinete de Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuando ofició como embajador en Venezuela, Quesada.

“El periodista español Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País de Madrid, frecuentó su presencia en la República Bolivariana de Venezuela desde momentos preparatorios de las últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en ese país. Sus reiteradas visitas a Venezuela y la razón de las mismas las menciona en entrevista que la periodista Carol Ann Figueroa le hiciera en su programa La Píldora (Podcast/Spotify y YouTube), el pasado 4 de julio. Se explica así que su frecuente trato con el señor Armando Benedetti se da desde tiempo atrás”, señaló.

