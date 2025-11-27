Dos ciudades colombianas albergarán importantes festivales de cine con ediciones sin precedentes: estas son las fechas y los detalles de los eventos

Dos ciudades colombianas albergarán importantes festivales de cine de talla internacional que buscan promover el crecimiento de esa industria en un territorio en el que cada vez va cobrando más fuerza.

Se trata de Bogotá y Honda, con la llegada de la edición número 23 de Bogoshorts, el Festival de Cortos de Bogotá, y con el tercer Festival Latinoamericano de Cine de Honda, respectivamente.

El calendario ubica primero la cita en Honda, municipio en el departamento de Tolima, donde desde este jueves se da inicio al concurso del séptimo arte que se desarrollará hasta el próximo domingo 30 de noviembre.

La tercera versión del Festival Latinoamericano de Cine de Honda reúne a cineastas, directores, artistas, investigadores y amantes de la industria en un espacio dedicado a la creación, la memoria y el diálogo.

El lema de este año es 'Navegaciones y Regresos', pues la curaduría incluye material que invita a los asistentes a regresar en el tiempo y a navegar por la actualidad, de acuerdo con un comunicado divulgado por los organizadores.

Una de las principales asistencias a la muestra será la de Víctor Gaviria, el reconocido director de cine, guionista, poeta y escritor colombiano, recordado por su trabajo en producciones como 'La vendedora de rosas' y 'Rodrigo D: No futuro'.

La pieza de apertura, que se proyectará en el histórico Teatro Unión de Honda, será 'La piel en primavera', de la directora Yennifer Uribe Alzate. El certamen estará compuesto de talleres y otras actividades de las que el público podrá hacer parte.

Bogoshorts – La fiesta más grande de Latinoamérica dedicada al formato de cortometraje

La edición 23 del Bogotá Short Film Festival se abrirá oficialmente el martes 2 de diciembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y se extenderá hasta el 9. La inauguración estará acompañada por 'La Mala Farra', una banda de cumbia punk combativa que mezcla ese movimiento musical con metal, rock y cumbia.

La edición reunirá a más de 90 invitados internacionales —realizadores, programadores, expertos, productores y representantes de empresas del sector audiovisual— provenientes de Francia, Italia, España, Catar, Chile, Canadá, Estados Unidos, Brasil y, precisamente, Colombia, entre otros países.

Bogoshorts ha sido considerado como 'la fiesta más grande de Latinoamérica dedicada al formato corto' y en esta nueva versión incluirá cerca de 300 obras en exhibición, experiencias inmersivas y encuentros con creadores de todo el mundo.

La edición número 23 incluirá, entre tanto, Imaginaton, una Maratón de Realización Audiovisual del festival, la Noche Frankenstein, con cortometrajes y el rock entrelazados, así como una Competencia Internacional de Cortometrajes Periodísticos que se estrena este año; ChiquiSHORTS, un formato para los más jóvenes, y espacios de conversación como Al Tablero y Al Tablero BFM.

El evento bogotano internacional tendrá lugar, además del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el Teatro Colón, en la Cinemateca de Bogotá, en la plazoleta de CityU y en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, de acuerdo con una comunicación publicada en la página oficial de la organización.