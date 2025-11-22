Jugador de la selección Colombia anotó gol en Inglaterra y tuvo una emotiva dedicatoria tras afrontar difícil momento

La selección Colombia prepara desde ya el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y al que regresa después de ocho años, luego de no poder acceder a Qatar en 2022.

En la última doble jornada de amistosos en la fecha FIFA, la selección Colombia se enfrentó a Nueva Zelanda y Australia con triunfos por 2 a 1 y 3 a 0, respectivamente.

En el primer encuentro hizo presencia uno de sus jugadores indiscutibles, el zaguero derecho Daniel Muñoz. Sin embargo, para el segundo juego, Muñoz no hizo parte debido a un tema personal que generó preocupación entre los aficionados.

Días después se conoció que Muñoz perdió a un amigo muy cercano en su natal Medellín, lo que lo obligó a abandonar la concentración de la selección Colombia.

Es por eso que este sábado, al jugador de la selección Colombia se le vio celebrar hasta las lágrimas tras anotar un tanto con su equipo, el Crystal Palace de Inglaterra.

El zaguero colombiano abrió el marcador en el juego ante Wolverhampton en la Premier League a los 63 minutos después de recibir un rebote en el área rival.

Tras anotar el tanto en calidad de visitante, Muñoz mostró un emotivo mensaje ante las cámaras de televisión: “Siempre en mi corazón”.

Daniel se ha consolidado como titular en el seleccionado colombiano y también en el conjunto inglés en donde destaca bastante.

Tanto que se dice que algunos grandes de Europa como el Barcelona y el PSG estarían detrás del lateral derecho colombiano.