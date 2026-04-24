Gustavo Petro se reúne con el régimen de Venezuela en la primera visita de un presidente a Miraflores desde la captura de Maduro por parte de EE. UU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reúne este viernes en Caracas con Delcy Rodríguez, y se prevé que ambos, sometidos a una intensa presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se centran en cuestiones de seguridad e inteligencia.

Petro, cabe resaltar, es el primer presidente que visita Miraflores para reunirse con Rodríguez, encargada del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro en el operativo militar de Estados Unidos el 3 de enero, en el que el dictador fue extraído junto a su esposa del país y llevado hasta Nueva York.

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El encuentro, que estaba previsto inicialmente en Bogotá, se da después de la visita el mes pasado a Caracas de los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y de Defensa, Pedro Sánchez, quien acompaña a Petro durante la cita.

A Rodríguez, por su parte, se le vio acompañada de Diosdado Cabello, sobre quien aún pesan graves señalamientos y requerimientos de la justicia de Estados Unidos.

Colombia y Venezuela comparten profundos lazos históricos y culturales, especialmente en su frontera de 2.200 kilómetros, donde viven numerosas familias binacionales.

Casi 3 millones de migrantes venezolanos se han asentado en Colombia en los últimos años al huir del colapso económico y de inseguridad de su país ocasionado por el régimen madurista.

Aunque la región fronteriza es un centro neurálgico para un comercio anual estimado en 1.000 millones de dólares, también alberga el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilegales llevadas a cabo por grupos armados ilegales, un tema dentro de la agenda de la administración Trump.

Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos colombianos anteriores han denunciado que estos grupos operan con el apoyo o la complicidad de militares del régimen de Venezuela.

Rodríguez, por su parte y bajo la estrecha supervisión e instrucciones del Gobierno Trump, ha dicho que busca atraer inversionistas en petróleo y minería.

El propio Trump la ha elogiado en repetidas ocasiones y ella ha recibido a funcionarios de Estados Unidos y potenciales inversionistas en Caracas.

El régimen, además, ha pedido enérgicamente a Estados Unidos que le levante las sanciones con el argumento de que las licencias y las exenciones no son suficientes para que los inversionistas se sientan seguros ni para que la economía se recupere.

Petro ha tenido numerosos impases con Trump, quien ha exigido repetidamente mayor cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el mandatario colombiano dice que ha habido incautaciones récord de drogas durante su mandato.

A pesar de las sanciones personales impuestas a Petro por Washington, ambos se mostraron cordiales tras una reunión cara a cara a principios de este año. En marzo, mantuvieron otra conversación para hablar sobre la economía en la frontera entre Venezuela y Colombia, según informó entonces la oficina de Petro.