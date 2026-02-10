Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en años, según Bloomberg

Este martes se conoció que Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en más de cinco años tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, según ha informado el medio Bloomberg.

De acuerdo con el artículo publicado por el medio, se trata de un embarque que tiene como destino el Bazan Group, el principal procesador del crudo de Israel.

Las fuentes, que decidieron mantenerse en el anonimato, han señalado que el acuerdo no ha sido divulgado de manera oficial por ninguno de los involucrados.

Este sería el primer envío de crudo venezolano hacia el país mediterráneo que se hace desde 2020. Para ese año, Israel recibió un promedio de 470.000 barriles de petróleo procedentes del país sudamericano, según datos de Kpler.

Israel no suele informar de manera pública de dónde proviene los cargamentos de crudo que recibe, según explicó Bloomberg.

Este envío se da tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y la noticia de que el gobierno de Donald Trump se haría cargo del país y tomaría el control del petróleo.

Luego de ese anunció, Estados unidos informó que ya habría devuelto al régimen venezolano los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo que formaba parte de un acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington.