NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Petróleos de Venezuela

Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en años, según Bloomberg

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Buque petrolero en Venezuela | Foto: EFE
Buque petrolero en Venezuela | Foto: EFE
Israel no suele informar de manera pública de dónde proviene los cargamentos de crudo que recibe, según explicó Bloomberg.

Este martes se conoció que Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en más de cinco años tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, según ha informado el medio Bloomberg.

De acuerdo con el artículo publicado por el medio, se trata de un embarque que tiene como destino el Bazan Group, el principal procesador del crudo de Israel.

Las fuentes, que decidieron mantenerse en el anonimato, han señalado que el acuerdo no ha sido divulgado de manera oficial por ninguno de los involucrados.

o

Este sería el primer envío de crudo venezolano hacia el país mediterráneo que se hace desde 2020. Para ese año, Israel recibió un promedio de 470.000 barriles de petróleo procedentes del país sudamericano, según datos de Kpler.

Israel no suele informar de manera pública de dónde proviene los cargamentos de crudo que recibe, según explicó Bloomberg.

Este envío se da tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y la noticia de que el gobierno de Donald Trump se haría cargo del país y tomaría el control del petróleo.

Luego de ese anunció, Estados unidos informó que ya habría devuelto al régimen venezolano los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo que formaba parte de un acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington.

Temas relacionados:

Petróleos de Venezuela

Israel

Crudo

Buque petrolero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Groenlandia

“Están jugando a un juego muy peligroso”: Trump sube el tono y amenaza con nuevos aranceles a Europa hasta que EE. UU. adquiera Groenlandia

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque de combate | U.S. Navy
Fuerzas Militares

Gigantes navales se unen para desarrollar buques de guerra que se manejen de manera digital para Estados Unidos

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Groenlandia

“Están jugando a un juego muy peligroso”: Trump sube el tono y amenaza con nuevos aranceles a Europa hasta que EE. UU. adquiera Groenlandia

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, y Silvestre Dangond, cantante colombiano - Fotos: EFE
Mundial 2026

Así suena la canción de Silvestre Dangond con Luis Díaz que se perfila como uno de los temas de la Selección Colombia en el Mundial

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Equipo del cantante colombiano Yeison Jiménez denuncia venta de boletas para su homenaje: "Esto es falso"

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre