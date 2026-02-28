NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Así quedó el complejo de seguridad del líder supremo del régimen de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, tras ataques de EE. UU. e Israel

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El ayatolá Alí Jamenei - EFE
Imágenes satelitales mostraban edificios derrumbados en el complejo, el cual suele servir de residencia del jefe del régimen y de sede principal para recibir a altos funcionarios, según The New York Times.

Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron una importante operación militar contra Irán donde tenían como objetivo funcionarios del régimen, entre ellos, el ayatolá Alí Jamenei, su líder supremo.

Precisamente, columnas de humo negro se elevaban sobre Teherán, incluso en el distrito de Pasteur, donde está la residencia de Jamenei que fue alcanzada, según imágenes satelitales.

El diario norteamericano The New York Times divulgó imágenes desde el espacio que mostraron una columna de humo negro y grandes daños en el complejo del líder supremo del régimen.

Según informó, la imagen fue tomada por Airbus el sábado por la mañana y mostraba edificios derrumbados en el complejo, que suele servir de residencia a Jamenei y de sede principal para recibir a altos funcionarios.

"El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian estaban entre los objetivos del ataque", informó la emisora ​​pública de Israel, citando una fuente israelí.

Sin embargo, los medios locales iraníes informaron que Pezeshkian, el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi y "todos los comandantes" del Ejército iraní gozaban de buena salud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un video que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo.

Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación: "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

