María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio y se pronunció sobre nombramiento de hija de Diosdado

La líder democrática venezolana María Corina Machado aseguró que no descarta un encuentro con Delcy Rodríguez, siempre que exista un reconocimiento previo de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.

En declaraciones a periodistas, Machado estableció condiciones claras para cualquier tipo de diálogo: "Todos sabemos quién es la señora Rodríguez, y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará, eso no estaría jamás descartado", señaló.

Sin embargo, enfatizó que "cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio y de que avanzamos en un proceso de transición".

Consultada sobre su retorno al país sudamericano, Machado indicó que volverá "lo más pronto posible" una vez concluya su agenda en Washington.

"Voy a tratar de regresar lo antes posible, una vez que yo pueda cumplir las tareas que me he propuesto hacer aquí en los Estados Unidos", declaró.

Asimismo, Machado calificó el nombramiento de Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello y sancionada por Estados Unidos, como nueva ministra de Turismo, como "un re-arreglo entre mafias".

"Es la mafia. Puede tener un nombre, un ismo, otro ismo, un color u otro, pero al final es la mafia. Ellos son parte de la estructura que destruyó las instituciones de Venezuela, que destruyó las familias de Venezuela y expulsó un tercio del país”, expresó.

Sobre la reunión programada para este martes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, Machado consideró que será "una oportunidad para que se defina claramente" la posición de Colombia.

"Aquí no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo de Venezuela. No puede haber punto medio en el sentido de que se quiera estar bien con Dios y con el diablo", puntualizó.