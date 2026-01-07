Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, reveló en un pronunciamiento hecho mediante sus redes sociales nuevas imágenes de recientes incautaciones hechas a dos buques petroleros sancionados.

Además, precisó las ubicaciones en las que se encontraban navegando los buques para el momento en que fueron interceptados.

“En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’: uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país”, afirmó Noem.

La secretaria afirmó, además, que bajo el liderazgo audaz y visionario del presidente Trump, los equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos trabajaron en estrecha colaboración con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado y utilizaron su experiencia especializada “para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia”.

“Uno de estos petroleros, el Bella I, llevaba semanas intentando evadir a la Guardia Costera, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la justicia”, manifestó Noem.

La funcionaria estadounidense indicó que la tripulación del USCGC Munro” persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses”.

“Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber. Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto”.

Finalmente, Noem lanzó un mensaje en el que apeló a una frase típica de Trump. “Esto es Estados Unidos primero en el mar", afirmó.

Las incautaciones se dieron luego de que el presidente Donald Trump anunciara el martes que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela, en cabeza de la ilegítima Delcy Rodríguez, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.