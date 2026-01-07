NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Kristi Noem

Kristi Noem revela nuevas imágenes de la incautación de EE. UU. a dos buques petroleros y confirma la ubicación en la que fueron hallados

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
Kristi Noem revela imágenes de incautaciones a buques petroleros. (EFE)
La secretaria afirmó que ambos buques, el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia, se encontraban “atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, reveló en un pronunciamiento hecho mediante sus redes sociales nuevas imágenes de recientes incautaciones hechas a dos buques petroleros sancionados.

Además, precisó las ubicaciones en las que se encontraban navegando los buques para el momento en que fueron interceptados.

o

“En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’: uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país”, afirmó Noem.

La secretaria afirmó, además, que bajo el liderazgo audaz y visionario del presidente Trump, los equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos trabajaron en estrecha colaboración con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado y utilizaron su experiencia especializada “para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia”.

“Uno de estos petroleros, el Bella I, llevaba semanas intentando evadir a la Guardia Costera, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la justicia”, manifestó Noem.

La funcionaria estadounidense indicó que la tripulación del USCGC Munro” persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses”.

o

“Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber. Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto”.

Finalmente, Noem lanzó un mensaje en el que apeló a una frase típica de Trump. “Esto es Estados Unidos primero en el mar", afirmó.

Las incautaciones se dieron luego de que el presidente Donald Trump anunciara el martes que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela, en cabeza de la ilegítima Delcy Rodríguez, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Temas relacionados:

Kristi Noem

Buque petrolero

Buque

Donald Trump

Departamento de Seguridad Nacional

Guardia Costera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Foto EFE/ Ataque en el Caribe - Foto X: @Southcom
Marco Rubio

"Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha": Marco Rubio advierte, tras reunión con los demócratas, que van a continuar los ataques contra presuntas narcolanchas

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: hija de María Corina Machado recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

Ataque terrorista en el municipio colombiano de Buenos Aires - Foto: EFE
Ataque terrorista

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio - Foto EFE/ Ataque en el Caribe - Foto X: @Southcom
Marco Rubio

"Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha": Marco Rubio advierte, tras reunión con los demócratas, que van a continuar los ataques contra presuntas narcolanchas

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: hija de María Corina Machado recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

Ataque terrorista en el municipio colombiano de Buenos Aires - Foto: EFE
Ataque terrorista

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Foto: Sistema solar fotovoltaico
Medio Ambiente

Departamento colombiano se convertirá en ejemplo de sostenibilidad industrial gracias a proyecto que lleva casi 5 años

Foto de referencia de unidad Delta Force | AFP
Cae Maduro en Venezuela

Qué es Delta Force, la fuerza de élite de EE. UU. que persiguió a Pablo Escobar, Sadam Husein, Manuel Noriega y ahora capturó a Nicolás Maduro

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Así fue la presentación de Shakira en televisión española para recibir el nuevo año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre