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Viernes, 17 de abril de 2026
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Precio del petróleo

Los precios del petróleo cayeron este viernes tras anuncio de reapertura del Estrecho de Ormuz

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania - Foto de referencia: EFE
Refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania - Foto de referencia: EFE
Según expertos, cuando el precio del petróleo cae, generalmente significa un exceso de oferta mundial o una reducción en la demanda.

Este viernes 17 de abril los precios internacionales del petróleo registraron undesplome superior al 10%.

Esto tras el anuncio oficial del régimen de Irán sobre la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

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El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9,07% hasta alcanzar los 90,38 dólares.

Su equivalente norteamericano, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11,45% hasta llegar a los 83,85 dólares.

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Pese a la apertura del Estrecho de Ormuz, Donald Trump aseveró que mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes.

Según expertos, cuando el precio del petróleo cae, generalmente significa un exceso de oferta mundial o una reducción en la demanda.

Tal situación beneficia a los consumidores con combustibles más baratos, pero perjudica a los países exportadores al reducir sus ingresos y frena la inversión en el sector energético.

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¿Por qué el Estrecho de Ormuz es tan importante?

Este paso es vital, pues conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo. Por allí transita aproximadamente el 20% del crudo y gas natural licuado (GNL) mundial, lo que lo convierte en una arteria energética global insustituible para potencias como China, Japón y la UE.

Con solo 33 km de ancho en su punto más estrecho, las rutas de navegación son limitadas, obligando a los buques a pasar cerca de las costas de Irán y Omán.

El régimen de Irán, que controla el lado norte, a menudo amenaza con bloquearlo, lo que eventualmente genera un aumento incontrolable de los precios del petróleo.

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