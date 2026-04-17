Los precios del petróleo cayeron este viernes tras anuncio de reapertura del Estrecho de Ormuz

Este viernes 17 de abril los precios internacionales del petróleo registraron undesplome superior al 10%.

Esto tras el anuncio oficial del régimen de Irán sobre la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

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El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9,07% hasta alcanzar los 90,38 dólares.

Su equivalente norteamericano, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11,45% hasta llegar a los 83,85 dólares.

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Pese a la apertura del Estrecho de Ormuz, Donald Trump aseveró que mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes.

Según expertos, cuando el precio del petróleo cae, generalmente significa un exceso de oferta mundial o una reducción en la demanda.

Tal situación beneficia a los consumidores con combustibles más baratos, pero perjudica a los países exportadores al reducir sus ingresos y frena la inversión en el sector energético.

¿Por qué el Estrecho de Ormuz es tan importante?

Este paso es vital, pues conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo. Por allí transita aproximadamente el 20% del crudo y gas natural licuado (GNL) mundial, lo que lo convierte en una arteria energética global insustituible para potencias como China, Japón y la UE.

Con solo 33 km de ancho en su punto más estrecho, las rutas de navegación son limitadas, obligando a los buques a pasar cerca de las costas de Irán y Omán.

El régimen de Irán, que controla el lado norte, a menudo amenaza con bloquearlo, lo que eventualmente genera un aumento incontrolable de los precios del petróleo.