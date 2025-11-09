NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Ecuador

Tiroteo en cárcel de Ecuador deja cuatro muertos y decenas de heridos

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
En imágenes, desde el exterior del centro de reclusión, quedaron registrados los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio.

Al menos cuatro personas murieron y otras 44 resultaron heridas el domingo en un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en una cárcel del suroeste de Ecuador donde en los últimos meses son usuales las reyertas, informó la autoridad penitenciaria.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operación de bandas del narcotráfico, que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

Cerca de las 03H00 (locales) del domingo, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó la mañana del domingo en un comunicado que cuatro personas murieron debido a los enfrentamientos, sin precisar si todos eran reclusos. Otros 43 internos y un policía resultaron heridos.

Equipos de élite de la policía ingresaron "inmediatamente" al penal y retomaron el control tras el amotinamiento, aseguró el SNAI.

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

o

Según la autoridad carcelaria, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), cuya inauguración se espera para este mes.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden del Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Temas relacionados:

Ecuador

Cárcel

Muertos

Heridos

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Cárcel de Tocorón - EFE
Detenciones arbitrarias

Denuncian que dos estudiantes de arte y dos productores de Venezuela fueron detenidos arbitrariamente por el Sebin cerca a Tocorón

Tormenta tropical Melissa y su impacto en territorio colombiano - Foto: EFE
Tormenta tropical

El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de "aislamiento" a departamentos del Caribe colombiano

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cárcel de Tocorón - EFE
Detenciones arbitrarias

Denuncian que dos estudiantes de arte y dos productores de Venezuela fueron detenidos arbitrariamente por el Sebin cerca a Tocorón

Enfrentamiento en Miss Universo | Foto EFE
Polémica

Entre lágrimas termina altercado entre organizador de Miss Universo y Miss México; hasta la presidente Sheinbaum se pronunció

Tormenta tropical Melissa y su impacto en territorio colombiano - Foto: EFE
Tormenta tropical

El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de "aislamiento" a departamentos del Caribe colombiano

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Detenciones arbitrarias

Periodista Joan Camargo regresa a casa tras cinco días desaparecido

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre