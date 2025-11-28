Santa Fe y Medellín a buscar la victoria en la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay para mantener vivas las posibilidades de ser finalistas

Este sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre se llevará a cabo la cuarta fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025.

Una jornada en la que equipos como Santa Fe, Fortaleza y Medellín buscarán sumar de a tres y no ceder puntos en cada una de sus series, pues de lo contrario sus aspiraciones de llegar a la final se podrían terminar antes de lo esperado teniendo en cuenta la ventaja que llevan sus rivales dentro de sus respectivos grupos.

Entre tanto, otros como Bucaramanga y Atlético Nacional, que no conocen la victoria desde hace dos jornadas, irán en busca del triunfo en esta oportunidad en condición de visitantes.

Los encargados de abrir la jornada serán del Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, dos escuadras con realidades distintas; mientras los 'Pijaos' son líderes del Grupo B con 7 unidades, los 'Cardenales' son terceros con tres puntos.

Un encuentro en el que, de llegar a perder el conjunto capitalino, le diría adiós a sus aspiraciones de ser finalista, ya que la escuadra tolimense llegaría a 10 unidades y, con la ventaja del punto invisible, se consolidaría en la parte alta de su serie, sacándole a los ‘Albirojo’ una ventaja de más de seis puntos.

Situación similar le pasa a Fortaleza; el equipo del profesor Sebastián Oliveros deberá sumar de a tres ante el Atlético Bucaramanga; de lo contrario, también se despedirá de manera anticipada de la tan anhelada estrella de fin de año.

Los 'Leopardos', que no conocen la victoria desde la primera fecha de esta instancia de la competencia, deberán salir en busca de la victoria ante los ‘Amix’ para no ceder puntos ante el Tolima, que es líder del Grupo B.

Aunque por la serie A, se encuentra más parejo de momento, el Independiente Medellín es la escuadra que más complicado tiene el panorama, teniendo en cuenta que hasta la fecha solo cuenta con un punto.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, que vienen de caer ante el América de Cali, mismo rival que enfrentarán este fin de semana en el Atanasio Girardot, donde buscarán esos primeros tres puntos para lograr escalar en la tabla. Sin duda alguna, no la tendrá fácil; el equipo de David González llega motivado por la victoria de la jornada anterior.

Por su parte, Junior, líder del grupo A, recibe en el Metropolitano de Barranquilla a Atlético Nacional, quien le sigue los pasos muy de cerca. Los ‘Tiburones' buscarán hacer respetar su casa, mientras que la escuadra ‘Verdolagas', con hambre de gloria, irá por esos tres puntos que le permitan acercarse a la final.

Prográmese para vivir la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

Tolima vs. Santa Fe

Hora: 5:30 p.m. ET.

Fortaleza vs. Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m. ET.

Domingo 30 de noviembre

Junior vs. Atlético Nacional

Hora: 6:30 p.m. ET.

Independiente Medellín vs. América

Hora: 8:00 p.m. ET.