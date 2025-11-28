NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Jugadores del DIM e Independiente Santa Fe - Foto: EFE
Jugadores del DIM e Independiente Santa Fe - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Santa Fe y Medellín a buscar la victoria en la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay para mantener vivas las posibilidades de ser finalistas

noviembre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
De llegar a perder las escuadras capitalinas y el Deportes Tolima sumar de a tres, los ‘Pijaos’ tomarán ventaja en la serie A.

Este sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre se llevará a cabo la cuarta fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025.

Una jornada en la que equipos como Santa Fe, Fortaleza y Medellín buscarán sumar de a tres y no ceder puntos en cada una de sus series, pues de lo contrario sus aspiraciones de llegar a la final se podrían terminar antes de lo esperado teniendo en cuenta la ventaja que llevan sus rivales dentro de sus respectivos grupos.

Entre tanto, otros como Bucaramanga y Atlético Nacional, que no conocen la victoria desde hace dos jornadas, irán en busca del triunfo en esta oportunidad en condición de visitantes.

Los encargados de abrir la jornada serán del Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, dos escuadras con realidades distintas; mientras los 'Pijaos' son líderes del Grupo B con 7 unidades, los 'Cardenales' son terceros con tres puntos.

Un encuentro en el que, de llegar a perder el conjunto capitalino, le diría adiós a sus aspiraciones de ser finalista, ya que la escuadra tolimense llegaría a 10 unidades y, con la ventaja del punto invisible, se consolidaría en la parte alta de su serie, sacándole a los ‘Albirojo’ una ventaja de más de seis puntos.

o

Situación similar le pasa a Fortaleza; el equipo del profesor Sebastián Oliveros deberá sumar de a tres ante el Atlético Bucaramanga; de lo contrario, también se despedirá de manera anticipada de la tan anhelada estrella de fin de año.

Los 'Leopardos', que no conocen la victoria desde la primera fecha de esta instancia de la competencia, deberán salir en busca de la victoria ante los ‘Amix’ para no ceder puntos ante el Tolima, que es líder del Grupo B.

Aunque por la serie A, se encuentra más parejo de momento, el Independiente Medellín es la escuadra que más complicado tiene el panorama, teniendo en cuenta que hasta la fecha solo cuenta con un punto.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, que vienen de caer ante el América de Cali, mismo rival que enfrentarán este fin de semana en el Atanasio Girardot, donde buscarán esos primeros tres puntos para lograr escalar en la tabla. Sin duda alguna, no la tendrá fácil; el equipo de David González llega motivado por la victoria de la jornada anterior.

o

Por su parte, Junior, líder del grupo A, recibe en el Metropolitano de Barranquilla a Atlético Nacional, quien le sigue los pasos muy de cerca. Los ‘Tiburones' buscarán hacer respetar su casa, mientras que la escuadra ‘Verdolagas', con hambre de gloria, irá por esos tres puntos que le permitan acercarse a la final.

Prográmese para vivir la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025

  • Sábado 29 de noviembre

Tolima vs. Santa Fe
Hora: 5:30 p.m. ET.

Fortaleza vs. Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m. ET.

  • Domingo 30 de noviembre

Junior vs. Atlético Nacional
Hora: 6:30 p.m. ET.

Independiente Medellín vs. América
Hora: 8:00 p.m. ET.

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Santa Fe

Medellín

Atlético Bucaramanga

Atlético Nacional

Tolima

Junior

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Deportes

Ver más
El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

Sorteo del repechaje Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA revela cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026: ya hay selecciones sembradas en tres grupos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

AgiBot A2/ Will Smith - Fotos AFP
Robots

Robot de tamaño humano similar al de película de Will Smith consigue Récord Guinness tras caminar durante tres días una distancia que superó los 100 kilómetros

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

Ciudad de Colombia | Foto Canva
Colombia

Colombia tiene el primer parque carbono neutro de Latinoamérica: ¿en qué ciudad está?

Capitolio de EE. UU./ Pancarta de manifestaciones sobre caso Epstein - Fotos AFP
Senado de Estados Unidos

Senado de EE. UU. acuerda por unanimidad enviar proyecto que exige la publicación de archivos del caso de Jeffrey Epstein al despacho del presidente Trump

Cárcel de Tocorón - EFE
Detenciones arbitrarias

Denuncian que dos estudiantes de arte y dos productores de Venezuela fueron detenidos arbitrariamente por el Sebin cerca a Tocorón

Sorteo del repechaje Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA revela cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026: ya hay selecciones sembradas en tres grupos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre