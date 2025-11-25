NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que hasta el momento es un escenario contemplado en el proyecto de presupuesto presentado al Concejo de la ciudad”.

Dentro del Proyecto de Presupuesto Distrital presentado al Concejo de Bogotá, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán planteó una propuesta para ajustar la tarifa del pasaje del TransMilenio y SITP para 2026.

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó en sus redes sociales que hasta el momento es un “escenario contemplado en el proyecto de presupuesto presentado al Concejo de la ciudad”.

La decisión de contemplar el incremento, según explicó, responde principalmente al aumento de los costos operacionales, el incremento del salario mínimo y la subida del valor de los energéticos utilizados por el sistema.

De ser aprobada, la tarifa pasaría de $3.200 a $3.450 por viaje, lo que representa un alza del 7,8%, porcentaje por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para el próximo año.

Además del aumento, la gerente informó que se contempla la incorporación de 705 buses eléctricos entre los años 2026 y 2027 para ampliar y renovar la flota del sistema.

Dicho aumento perjudicaría principalmente a los estratos 1, 2 y 3, que representan la mayor parte de los usuarios que dependen diariamente del SITP y de TransMilenio para desplazarse.

María Fernanda Ortiz señaló que, en su mayoría, estas personas viven en condiciones de informalidad laboral, por lo que el gasto en transporte es significativo para sus ingresos.

