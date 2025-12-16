NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

diciembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
En declaraciones para NTN24, el diplomático también reveló que felicitó a María Corina Machado por el Nobel de Paz.

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoció que felicitó en privado recientemente a la ganadora del premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Ramdin confirmó su mensaje hacia la líder de la democracia en Venezuela en declaraciones para a NTN24 durante un encuentro con medios de comunicación que tuvo lugar en Washington, Estados Unidos.

No lo hizo de forma pública, según indicó, porque no existe un consenso claro en el organismo multilateral al respecto.

El surinamés, cabe resaltar, también defendió la lucha contra el narcotráfico que están llevando a cabo los Estados Unidos a través del despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.

"Estoy dispuesto a hablar con cualquier representante legítimo de cualquier país. Recibo a muchos líderes. Siempre recibiré a los líderes legítimos. Creo que es la mejor forma de entender lo que pasa", apuntó.

El secretario aseveró a su vez que mantiene comunicación con Machado. "Es algo que se debe hacer para entender bien las acciones de cada uno", expresó.

"Hablé en el pasado también con Edmundo González. No es ningún secreto. Debemos entender que para buscar una solución debemos hablar con todos los actores. No tomamos partidos, buscamos soluciones", señaló Ramdin.

Para el funcionario es importante que los estados miembros se involucren en Venezuela. "Yo escucharé la posición que tengan y daré una opinión. Venezuela no es miembro de la OEA y no puedo especular. No hay una posición unificada de la OEA sobre Venezuela por lo que no puedo hablar al respecto, ya que no hay consenso".

Entretanto, Ramdin reconoció que actualmente "hay problemas en el territorio de Venezuela que deben ser solucionados".

"Se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones, pero es un problema doméstico interior. No es aceptable como se trata a los políticos, periodistas y ciudadanos. Están encarcelados sin un proceso justo. Eso no es aceptable. La democracia y los derechos humanos son nuestros principios. También las elecciones justas", prosiguió.

Pese a que los bombardeos de las fuerzas militares estadounidenses a presuntas 'narcolanchas' cerca de las costas de Venezuela han sido cuestionados por otros organismos como la ONU, Ramdin reiteró que desde la OEA no rechazaban la lucha antinarcóticos.

"Lo que pasa ahora respecto a los ataques de Estados Unidos es la razón oficial de esa presencia militar de luchar contra grupos criminales y nadie tiene nada en contra de eso. El crimen transnacional y el tráfico de drogas no es aceptable. Es importante que haya más colaboración en esa lucha", acotó.

El distinguido diplomático, sin embargo, considera que los métodos usados "tal vez no son los que más se ajusten al derecho humanitario internacional", por lo que cree que, desde la administración de Donald Trump, "deben aportar pruebas que justifiquen esas acciones". "Eso genera un problema. Y no hay propuesta de Colombia para que se detengan los ataques".

El control de las embarcaciones y los movimientos desde Venezuela son también "importantes" para Ramdin, en momentos en los que el Gobierno Trump intensifica su presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Incautar petroleros de Venezuela es un nuevo elemento, estamos monitoreando esos movimientos. Es importante monitorear todo eso", concluyó.

