NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Violencia

Revelan lista de los 10 países más peligrosos del mundo: el ranking es liderado por Palestina e incluye dos naciones sudamericanas

diciembre 12, 2025
Por: Saúl Montes
Violencia en Ecuador - AFP
Violencia en Ecuador - AFP
El índice tiene en cuenta cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

La organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) publicó su Índice de Conflicto en el que varias naciones de América Latina hacen parte de la lista de los diez países más peligrosos del mundo.

Se trata de una evaluación global de cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo según cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

o

De acuerdo con ACLED, “los conflictos se mantuvieron estables durante los últimos 12 meses”, pero se registraron 204.605 eventos de conflicto entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, en comparación con 208.219 eventos 12 meses antes.

“Estos acontecimientos violentos causaron más de 240.000 muertos”, puntualizó la entidad, añadiendo que las “guerras en Ucrania y Palestina continuaron impulsando el nivel de violencia, contribuyendo a más del 40% de los eventos de conflicto en los últimos 12 meses”.

o

Por otro lado, mencionó las guerras civiles en Myanmar y Sudán que “continuaron en niveles altos”, así como la violencia de pandillas que continuó impulsando el conflicto en algunos países de Latinoamérica.

Dichos países de América Latina que se encuentran entre los 10 países con mayor violencia del mundo son: Brasil, Ecuador, Haití y México.

Estos son los diez países más peligrosos del mundo, según el índice ACLED

  1. Palestina - Nivel extremo
  2. Myanmar - Nivel extremo
  3. Siria - Nivel extremo
  4. México - Nivel extremo
  5. Nigeria - Nivel extremo
  6. Ecuador - Nivel extremo
  7. Brasil - Nivel extremo
  8. Haití - Nivel extremo
  9. Sudán - Nivel extremo
  10. Pakistán - Nivel extremo

Temas relacionados:

Violencia

Países

Latinoamérica

Conflicto

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ejercicios militares de EE. UU. y Japón -AFP
Estados Unidos

Estados Unidos y Japón realizaron "ejercicios tácticos" con bombarderos B-52 en "un contexto de seguridad cada vez más severo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estas han sido las mejores actuaciones de Venezuela y Colombia Sub-17 en un Mundial - Fotos: EFE
Mundial Sub-17

Colombia y Venezuela buscarán avanzar a los octavos de final del Mundial: estas han sido sus mejores presentaciones

Ryan Castro compartió con la selección Colombia - Fotos: EFE
Mundial 2026

La selección Colombia podría estar en uno de los grupos de la "muerte", según varias simulaciones del sorteo del Mundial 2026

Uruguay vs. Colombia | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Jugadores de selección sudamericana clasificada al Mundial estarían pidiendo la salida de su técnico

Gustavo Petro | Foto: EFE
Reforma Tributaria Colombia

Senado de Colombia hunde proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Petro

Millonarios sumó su primer refuerzo para 2026 - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios ya piensa en la temporada 2026; el conjunto embajador presentó a su primer refuerzo

Directores técnicos de fútbol | Fotos EFE
Mundial 2026

"El halago no nos va a debilitar": las reacciones más polémicas de directores técnicos de selecciones tras la conformación de los grupos del Mundial 2026

Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre