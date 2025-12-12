Revelan lista de los 10 países más peligrosos del mundo: el ranking es liderado por Palestina e incluye dos naciones sudamericanas

La organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) publicó su Índice de Conflicto en el que varias naciones de América Latina hacen parte de la lista de los diez países más peligrosos del mundo.

Se trata de una evaluación global de cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo según cuatro indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados.

De acuerdo con ACLED, “los conflictos se mantuvieron estables durante los últimos 12 meses”, pero se registraron 204.605 eventos de conflicto entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, en comparación con 208.219 eventos 12 meses antes.

“Estos acontecimientos violentos causaron más de 240.000 muertos”, puntualizó la entidad, añadiendo que las “guerras en Ucrania y Palestina continuaron impulsando el nivel de violencia, contribuyendo a más del 40% de los eventos de conflicto en los últimos 12 meses”.

Por otro lado, mencionó las guerras civiles en Myanmar y Sudán que “continuaron en niveles altos”, así como la violencia de pandillas que continuó impulsando el conflicto en algunos países de Latinoamérica.

Dichos países de América Latina que se encuentran entre los 10 países con mayor violencia del mundo son: Brasil, Ecuador, Haití y México.

Estos son los diez países más peligrosos del mundo, según el índice ACLED