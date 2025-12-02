El béisbol venezolano a la expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la 'novena' de sus amores en la LVBP

El béisbol venezolano está a expectativa por pelotero estrella que podría volver del retiro para jugar con la franquicia que creyó en él en sus inicios.

Se trata de una leyenda del ‘deporte del bate y el guante’ que hizo rugir a sus Tigres de Aragua en muchas ocasiones: Miguel Cabrera.

El maracayero, exfigura de las Grandes Ligas, retornó a su país para convertirse en la gran atracción del Festival de Cuadrangulares Pepsi durante la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La cita fue en el José Bernardo Pérez (recinto deportivo de los Navegantes del Magallanes), punto de encuentro que reunió a diez de los peloteros más poderosos para ofrecer una fiesta de tablazos que hizo vibrar a toda Valencia.

En dicho evento se le vio muy feliz a ‘Miggy’, de hecho, realizó el lanzamiento inaugural y fue ovacionado por los aficionados.

Dejarse ver sobre el ‘diamante’ hizo que aumentaran los rumores de su regreso a los Tigres de Aragua. Aunque aún no se ha confirmado el uniforme que usará en la LVBP, todo indica que el “Tigre Mayor” podría volver a vestir los colores de la ‘novena’ de sus amores.

Más allá de que estuvo presente en el derby de jonrones LVBP, Cabrera no dio detalles sobre lo que podría ser su actuación con Tigres de Aragua en la presente campaña.

Pese a que se retiró en la temporada 2023 como jugador activo, la franquicia aragüeña había anunciado en sus redes sociales que el exreferente de Detroit entraría en el roster de 40 previo a la campaña 2025-26.

'El muchacho de la película dio sus primeros pasos en Maracay y su extraordinario talento lo llevó a la ‘Gran Carpa’ (MLB), primero con los Miami Marlins y luego con los Detroit Tigers, donde se consolidó como uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol.

Su retorno a Venezuela no solo emociona a los seguidores del deporte, sino que también ofrece la oportunidad de revivir su legado y recordar su brillante recorrido en las Grandes Ligas.