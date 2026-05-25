NTN24
Lunes, 25 de mayo de 2026
Lunes, 25 de mayo de 2026
Fútbol

Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Néstor Lorenzo | Foto AFP
Néstor Lorenzo | Foto AFP
Este lunes, el director técnico de la Selección Colombia reveló la lista de jugadores que participaran en el gran evento de futbol.

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció este lunes los 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026. Cabe resaltar que los elegidos fueron seleccionados en una lista distribuida por 55 participantes.

Convocados

  • Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina
  • Defensores: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.
  • Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.
  • Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

"Todas las decisiones son complejas, hay jugadores con rendimiento parejo, el nivel en el que están, tratamos de tomar la mejor decisión", dijo Néstor Lorenzo a la prensa.

o

Cabe recordar que la Selección Colombia terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con lo que selló su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y firmó el paso a la séptima cita orbital.

Con la fe intacta, los jugadores del combinado cafetero buscan darlo todo en la cancha y lograr su primer Mundial, que este año se llevará a cabo en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

Finalmente, esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

Temas relacionados:

Fútbol

Colombia

Mundial

Jugadores

Mundial 2026

Convocatoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Tchouaméni y Fede Valverde en el Real Madrid / FOTO: EFE
Real Madrid

Tchouaméni se pronuncia tras el altercado que tuvo con Fede Valverde en el Real Madrid: “La frustración no puede justificarlo todo”

Jannik Sinner, número 1 del mundo. (EFE)
Tenis

"No recuerdo la última vez que jugué a las 11 de la noche": el tenista número uno del mundo se molesta con importante torneo en Europa

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Con James Rodríguez a la cabeza, la Selección Colombia inicia su concentración de cara al Mundial 2026: estos son los jugadores que adelantan trabajos en Medellín

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Armas de Irán | Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

El costo de la guerra de Irán equivale a la ayuda para más de 87 millones de personas, según jefe de ayuda humanitaria de la ONU

Elon Musk | Foto EFE
Elon Musk

Anthropic da un salto en la IA con acceso a un mega centro de datos de SpaceX de Elon Musk

El Champetiza Fest 2026 en Bogotá | Foto Canva
Evento

Kevin Flórez, Zaider y La Factoría encabezarán El Champetiza Fest 2026 en Bogotá

Tchouaméni y Fede Valverde en el Real Madrid / FOTO: EFE
Real Madrid

Tchouaméni se pronuncia tras el altercado que tuvo con Fede Valverde en el Real Madrid: “La frustración no puede justificarlo todo”

Bad Bunny aparece irreconocible durante la Met Gala - EFE
MET Gala

Bad Bunny aparece irreconocible durante la Met Gala celebrada en Nueva York, Estados Unidos

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump afirmó que el alto el fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque del régimen contra tres destructores de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su par chino, Xi Jinping - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump regresa a la Casa Blanca tras su cumbre con Xi Jinping en Pekín: "Fue un gran éxito"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre