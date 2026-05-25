Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció este lunes los 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026. Cabe resaltar que los elegidos fueron seleccionados en una lista distribuida por 55 participantes.

Convocados

Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina

Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina Defensores: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado. Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.

Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz. Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

"Todas las decisiones son complejas, hay jugadores con rendimiento parejo, el nivel en el que están, tratamos de tomar la mejor decisión", dijo Néstor Lorenzo a la prensa.

Cabe recordar que la Selección Colombia terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con lo que selló su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y firmó el paso a la séptima cita orbital.

Con la fe intacta, los jugadores del combinado cafetero buscan darlo todo en la cancha y lograr su primer Mundial, que este año se llevará a cabo en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

Finalmente, esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.