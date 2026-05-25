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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Jefe del Comando Sur

"Este poderoso equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines demostró una superioridad inigualable": jefe del Comando Sur visitó militares a bordo del 'USS Iwo Jima' mismo que pisó Maduro cuando lo capturaron

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, vistió a los militares a bordo del "USS Iwo Jima" - Comando Sur
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, vistió a los militares a bordo del "USS Iwo Jima" - Comando Sur
El jefe del comando, el general Francis L. Donovan, elogió a los marineros y marines del Grupo de Listos Anfibios Iwo Jima y la 22ª Fuerza de Expedición Marina.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, vistió a los militares a bordo del "USS Iwo Jima", mismo buque que pisó el dictador venezolano Nicolás Maduro cuando lo capturaron a comienzos de enero.

En un mensaje en las redes sociales, el SOUTHCOM indicó que la visita de Donovan ocurrió este fin de semana del Día de los Caídos.

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Según el reporte del mando militar, durante su paso, el jefe del comando elogió a los marineros y marines del Grupo de Listos Anfibios Iwo Jima y la 22ª Fuerza de Expedición Marina.

“En los últimos 10 meses, este poderoso equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines demostró una superioridad inigualable mientras apoyaba las Operaciones Southern Spear y Absolute Resolve”, detalló el mando militar en una publicación en X.

A bordo del buque, Donovan detalló: "Trabajo notable, integración notable y capacidades de combate letales para el combate excepcionales".

Cabe mencionar que el jefe del Comando Sur viajó recientemente a Caracas, en Venezuela, a través de MV-22B Ospreys para reunirse con líderes mientras el equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines realizaba un ejercicio de respuesta militar.

A comienzos de enero, Estados Unidos ejecutó la operación Absolute Resolve para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde agosto de 2025, la Administración del presidente Donald Trump desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que ha atacado embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, así como la confiscación de petroleros.

En el marco del despliegue, específicamente el 3 de enero, Trump anunció la captura de Maduro y su esposa en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima".

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

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