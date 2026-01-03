NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Maduro capturado

"Todavía quedan unos interrogantes sobre quién tiene el control del poder político en este momento en Venezuela": Enderson Sequera, politólogo venezolano

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Ederson Sequera, politólogo venezolano, habló sobre la captura de Nicolás Maduro en medio de ataque de Estados Unidos.

Este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país.

Según el mandatario estadounidense la captura del líder del chavismo se dio en medio del ataque que Estados Unidos realizó en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Enderson Sequera, politólogo venezolano, conversó con El Informativo de NTN24.

El invitado empezó diciendo: “Cayó el tirano, el dictador en Venezuela; pero la situación hay que llevarla poco a poco, minuto a minuto”.

Pero explicó que “las grandes preguntas son ¿dónde están los hermanos Rodríguez? ¿Dónde está Diosdado Cabello en esté momento?”.

o

“Todavía quedan unos interrogantes sobre quién tiene el control del poder político en este momento en Venezuela”, añadió.

E hizo énfasis en que: “No hay duda que en algún momento algunos jerarcas chavistas quieran o intenten resistir, pero no le auguro éxito a esa operación”.

Además, hizo eco a las palabras que dio el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, diciendo: “Quienes traten de bloquear una transición a la democracia en Venezuela tendrán un destino peor que el que ha sufrido Nicolás Maduro”.

Sequera también acotó que: “El pueblo venezolano se ha levantado hoy con una noticia que ha estado esperando en los últimos 26 años de chavismo; el fin de la dictadura de Nicolás Maduro”.

“Ya cayó Maduro, ya cayó su esposa, hay que seguir monitoreando la situación para que la celebración no se quede a medias simplemente con la caída de Maduro, sino que se produzca un verdadero desplazamiento del poder de toda la elite chavista”, agregó.

