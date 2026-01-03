NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Trump anuncia captura de Maduro

Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
El senador se pronunció luego de que Trump afirmara que Maduro fue capturado tras ataques en Venezuela.

El senador republicano Mike Lee afirmó mediante un mensaje en su cuenta en X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos.

“Acabo de hablar por teléfono con el secretario Marco Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, mencionó.

o

Consideró que esta acción se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente según el Artículo II de la Constitución para “proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado en la madrugada que Nicolás Maduro fue capturado y confirmó ataques contra Venezuela.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU”. “Se darán más detalles próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago”, precisó.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos de las explosiones ocurridas la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, capital de Venezuela, y otras partes del país.

o

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, indicó el régimen.

En el comunicado el régimen además afirmó que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, “en particular de su petróleo y minerales”.

