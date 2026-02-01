NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Venezuela

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El activista venezolano, detenido en julio de 2021, fue excarcelado este domingo tras permanecer cuatro años y siete meses recluido en el Helicoide de Caracas.

El activista venezolano Javier Tarazona, detenido en julio de 2021 por cargos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio, fue excarcelado este domingo tras permanecer cuatro años y siete meses recluido en el Helicoide de Caracas.

En sus primeras declaraciones para NTN24, el activista expresó su compromiso con la reconciliación nacional y respaldó la propuesta de ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez.

"En primer lugar, un gran sentimiento de gratitud a Dios y a tanta gente que le dio fuerza a mi madre, que está hoy acompañándome acá, a mis hermanos, a mis hijos, a mi familia. Cuatro años, siete meses, se dicen fácil. Una prueba dolorosa, una prueba compleja para el ser humano", declaró Tarazona.

“Un día de cárcel ya es demasiado. La verdad nos hizo libres y estoy con la alegría de que los venezolanos podamos reencontrarnos y reconciliarnos”, agregó.

o

Según el activista, actualmente hay 84.000 personas privadas de libertad en el país, de las cuales 54.000 están en centros penitenciarios y 30.000 en centros policiales "no aptos para tener cautivos en unas condiciones deplorables".

Tarazona señaló que cientos de estas personas tienen retardo procesal, incluyendo casos de privados de libertad con pena cumplida que permanecen recluidos hasta tres años después.

"Yo les tomó la palabra hoy y les digo, estoy de acuerdo en que se les pueda dar respuesta. Hoy hay 84.000 madres como la mía, que hoy está aquí a mi lado celebrando y agradeciendo este momento y sus hijos están en cautiverio", expresó.

Sobre su experiencia en prisión, Tarazona describió el periodo entre el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez anunció el proceso de excarcelación, y el 1 de febrero como "el mes más largo de mi cautiverio, de mucha incertidumbre".

o

El activista reveló que su hermano estuvo cuatro meses detenido por acompañarlo el día de su detención y mantiene una causa judicial desde hace cuatro años y siete meses.

"La libertad de uno, es la esperanza de todos. Un día de cárcel es un infierno. Yo estuve en 1675 días donde los días son más largos, donde las noches son más largas, donde uno comienza a valorar las cosas más insignificantes", reflexionó Tarazona.

Tarazona indicó que continuará su trabajo de denuncia y activismo, manteniendo su compromiso con la verdad. "Las rejas no han callado la verdad. Yo salgo comprometido con la verdad", afirmó.

