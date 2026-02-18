NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Plan piloto duplica precio del combustible regular sin comunicado oficial de PDVSA, generando reacciones divididas entre usuarios sobre costo y calidad.

Un nuevo esquema de venta de combustible comenzó a operar este miércoles en Venezuela, con la introducción de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de servicio de Caracas, a un precio de 1 dólar por litro.

La medida representa un plan piloto implementado por Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque la estatal petrolera aún no ha emitido un comunicado oficial sobre esta nueva modalidad ni sobre su eventual expansión a otras regiones del país.

El nuevo combustible se suma al esquema existente que incluye gasolina subsidiada de muy bajo costo y gasolina regular a 0.50 dólares por litro.

Las reacciones de los usuarios se encuentran divididas respecto a esta nueva opción pues algunos conductores expresaron preocupación por el incremento en el costo.

"Bastante fuerte, o sea, porque tú te pones a ver, tú echabas 10 litros, eran 5 dólares, ahora 5 dólares no dura nada", señaló uno de los usuarios.

Otro ciudadano cuestionó la medida desde la perspectiva económica: "Bueno, aunque la realidad está bien, una gasolina de un octanaje elevado, pero la economía también tiene que cambiar, los sueldos deben ser ajustados a la realidad económica".

Sin embargo, otros conductores valoran positivamente la disponibilidad de un combustible de mayor calidad.

o

"Creo que todo va a ser como para mejorar un poco, o sea, el servicio, también para los vehículos", expresó un usuario, aunque señaló como observación que "en esta estación de gasolina ahora es que no hay punto, que solo divisa".

La necesidad de un combustible de mejor calidad responde a los señalamientos sobre el efecto del combustible actual en los motores de vehículos más nuevos, que requieren mayor octanaje para su óptimo funcionamiento.

El analista Andrés Rojas explicó que esta medida responde también a la búsqueda de nuevos ingresos para PDVSA.

"Tomar en cuenta que dentro de lo que es el nuevo esquema que se estableció a raíz de la incursión militar del pasado 3 de enero, a PDVSA prácticamente se le hace imposible hacer cualquier venta que sea a otros socios que no sean directamente a empresas norteamericanas y mucho menos con descuento", indicó Rojas.

"Un mecanismo que tiene en general la empresa es buscar dentro del mercado para poder generar sus propios recursos y al mismo tiempo cubrir pérdidas". Rojas advirtió que se trata de "un plan piloto muy centrado en la ciudad de Caracas" y destacó que "estamos hablando de un incremento del 100 por ciento", agregó.

