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Fernando Villavicencio

"Todos los dineros de las muertes de miles de ecuatorianos en el covid, por la corrupción hospitalaria, fueron usados para asesinar a Fernando Villavicencio": hija del candidato presidencial asesinado en agosto de 2023

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Amanda Villavicencio, hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, conversó sobre la captura del narcotraficante vinculado al caso de su padre.

En una operación internacional entre México y Colombia fue capturado alias 'Lobo Menor', señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de los comicios generales de 2023.

Para hablar sobre este tema, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Amanda se refirió a la captura de 'El Lobo Menor' diciendo que "es el segundo al mando del cartel de 'Los Lobos'. Este cartel tiene un sinnúmero de crímenes en su haber, así que tiene una gran deuda con este país no solo en el caso de magnicidio".

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Y explicó que "siempre va a ser positivo, que se capture a un cabecilla, y que se capture vivo, de este nivel", pero puntualizó que "el 'Lobo Menor' es el eslabon dentro de una estructura en esta segunda etapa de la investigación", no uno de los autores intelectuales del asesinato de su padre.

"Ellos serían las personas que cobraron un millón de dólares para que su estructura criminal estuviera a la disposición de este plan macabro para asesinar a este periodista valiente y candidato presidencial, que fue mi padre Fernando Villavicencio", agregó.

Villavicencio también sostuvo: "tuve terror de que por ese compartir ideológico que tienen Petro y Correa pudieran usar al 'Lobo Menor' como una moneda de cambio".

Pero pese a todo ha visto "un desarrollo importante en esta investigación que nace desde los chats del caso metástasis en los que ya se exhibe el plan para asesinar a Fernando Villavicencio desde 2022".

Porque "estas personas estaban cansadas de que Fernando Villavicencio les hubiese puesto la lupa de la investigación y del periodista de arrancar la impunidad de raíz, y de dejar que Ecuador siga siendo pisoteado por estos delincuentes" y comentó que "todos los dineros de la muerte de miles de ecuatorianos en el covid, por la corrupción hospitalaria, esos fueron usados para asesinar a Fernando Villavicencio".

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