Informan que no se ha detectado "ningún nuevo caso sintomático" de hantavirus a bordo de crucero en Cabo Verde

No se han detectado "nuevos casos sintomáticos" de hantavirus a bordo del MV Hondius, que lleva desde el domingo fondeado cerca de Cabo Verde debido a un brote de hantavirus, declaró este martes el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions.

"En este momento, no se han identificado a bordo nuevas personas con síntomas, aparte de las ya comunicadas anteriormente", señaló en un comunicado.

Asimismo, se informó que tres los casos sospechosos de hantavirus a bordo del crucero serán evacuados pronto a través de este país de África Occidental, informó una representante de la OMS.

Una vez que los dos pacientes con síntomas de hantavirus y una persona que estuvo en estrecho contacto con ellos, pero sin manifestaciones clínicas hayan sido evacuados, el MV Hondius "podrá continuar su ruta" hacia el archipiélago español de Canarias o hacia Países Bajos, declaró la representante de la Organización Mundial de la Salud en Cabo Verde, Ann Lindstrand.

El barco ha estado en el centro de una alerta sanitaria internacional desde el sábado, cuando se reveló que se sospechaba que el hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores infectados, estaba detrás de la muerte de tres de sus pasajeros.

Según Lindstrand, una ambulancia llevará a las tres personas supuestamente infectadas desde el puerto de Praia hasta un aeropuerto cercano, desde donde serán evacuadas en avión.

Aunque la situación "cambia de una hora para otra", Lindstrand afirmó que, en cuanto se haya llevado a cabo esa "complicada expedición, (...) el barco podrá partir en algún momento de la madrugada".

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Aunque "el plan inicial era que el barco saliera de aquí hacia las Islas Canarias, al puerto de Tenerife", el crucero, operado por el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions, podría terminar regresando a Países Bajos, añadió

"Ha habido discusiones sobre la posibilidad de enviar el barco directamente a Países Bajos", dijo Lindstrand. "Así que seguimos esperando, pero creemos que será o bien las Islas Canarias o bien Países Bajos", agregó.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español indicó en un comunicado que "se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo" y apuntó que, en principio, "no habría motivo" para realizar una escala en el archipiélago español "salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".

Con todo, recalcó que se "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario", teniendo en cuenta "el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones".