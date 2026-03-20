¿Podría incidir Estados Unidos en las elecciones presidenciales en Colombia?

Robert Valencia, analista político, se pronunció sobre la supuesta investigación a Gustavo Petro en Estados Unidos, según un reciente informe de The New York Times.

“Yo no me atrevería a decir que es una filtración. Obviamente, no trabajo para New York Times como para hacer semejanza de aseveración", afirmó.

El analista prefirió mantener una postura cautelosa frente a las especulaciones mediáticas. “No es primera vez que en Colombia existen las filtraciones del narcotráfico, han ocurrido en campañas tanto de presidentes de derecha como de izquierda”, afirmó.

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Consultado sobre las posibles implicaciones legales para Petro una vez deje el poder, ante ello, evitó hacer predicciones.

"Hay que esperar cómo se desarrollan estas investigaciones", señaló el analista, y descartó entrar en "especulaciones" sobre el futuro judicial del mandatario colombiano.

También mencionó si detrás de esta noticia hay una intención de Estados Unidos de interferir en las elecciones presidencial de este año en Colombia.

“Qué es lo que está tratando de hacer Donald Trump y eso es a lo que apuntala este artículo, ¿de tratar de influir en las elecciones? Es mu posible”, mencionó.

Asimismo, subrayó que es imperativo "seguir el desarrollo de las investigaciones de manera cuidadosa y objetiva".