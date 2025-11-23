NTN24
Tráfico aéreo en otro país fue suspendido el mismo día que el espacio aéreo en Venezuela empezó a quedar vacío por advertencia de EE.UU.

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Seis aerolíneas, incluida la española Iberia, ya suspendieron vuelos a Venezuela tras la alerta de Washington.

El tráfico aéreo en el aeropuerto de Eindhoven, en el sur de los Países Bajos, fue suspendido durante varias horas debido a múltiples avistamientos de drones.

Una página web de seguimiento de vuelos mostró que la mayoría de los aviones evitaron el espacio aéreo alrededor de Eindhoven a partir de las 8 de la noche del sábado antes de reanudar su actividad aproximadamente dos horas más tarde.

o

El ejército neerlandés atacó uno de los drones avistados sobre la base aérea de Volkel, a unos 40 kilómetros al noreste de Eindhoven. El ministerio de defensa no aclaró de donde procedían los drones.

La suspensión del tráfico aéreo en el país europeo ocurrió el mismo día que líneas aéreas internacionales como Avianca, Gol, Klm, Air Europa y Turkish Airlines están esquivando el espacio aéreo venezolano después de que la administración federal de aviación en Estados Unidos advirtiera de una situación “potencialmente peligrosa” para los vuelos civiles, en medio de la campaña de Washington contra el narcotráfico y organizaciones como el Cartel de los Soles, a horas de ser declarado una Organización Terrorista Extranjera por la administración Trump.

Seis aerolíneas, incluida la española Iberia, ya suspendieron vuelos a Venezuela tras la alerta de Washington. Las compañías Laser, Avior y Estelar operan con normalidad sus vuelos en el país.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El Gerald R. Ford busca subir el nivel de disuasión, que Maduro sienta que puede ocurrir cualquier cosa": experto en seguridad nacional

Fotos X: @AFSOUTH (Air Forces Southern)
Operación Lanza del Sur

Fuerzas aéreas de EE. UU. confirman en imágenes su apoyo a la Operación Lanza del Sur con demostración de ataque de bombarderos B-52

Embajada estadounidense - Foto EFE
visas

Informe expone reveladoras cifras sobre aplicación de estudiantes extranjeros en Estados Unidos tras restricciones de visado

Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El Gerald R. Ford busca subir el nivel de disuasión, que Maduro sienta que puede ocurrir cualquier cosa": experto en seguridad nacional

Fotos X: @AFSOUTH (Air Forces Southern)
Operación Lanza del Sur

Fuerzas aéreas de EE. UU. confirman en imágenes su apoyo a la Operación Lanza del Sur con demostración de ataque de bombarderos B-52

Embajada estadounidense - Foto EFE
visas

Informe expone reveladoras cifras sobre aplicación de estudiantes extranjeros en Estados Unidos tras restricciones de visado

Astronautas Chinos - AFP
Espacio

Astronautas chinos quedaron varados en el espacio antes de su regreso a la Tierra por insólita razón

Mascota La'eeb y trofeo de la Copa del Mundo Qatar 2022 - Fotos: AFP
Copa Mundial del Fútbol

Gran protagonista de Qatar 2022 se convirtió en la segunda selección europea en clasificarse al Mundial 2026

Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: EFE
Mundial 2026

Se conoce la lista de las 12 selecciones que serán cabeza de grupos del Mundial de 2026: ¿le alcanzó a Colombia?

Afectaciones por lluvias en Bogotá (Redes sociales)
Lluvias

Captan imágenes de momentos en los que se mete el agua al Aeropuerto El Dorado y de granizada en el norte de Bogotá debido a fuertes lluvias

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
El cuento corto

marzo 6, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre