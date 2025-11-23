Tráfico aéreo en otro país fue suspendido el mismo día que el espacio aéreo en Venezuela empezó a quedar vacío por advertencia de EE.UU.

El tráfico aéreo en el aeropuerto de Eindhoven, en el sur de los Países Bajos, fue suspendido durante varias horas debido a múltiples avistamientos de drones.

Una página web de seguimiento de vuelos mostró que la mayoría de los aviones evitaron el espacio aéreo alrededor de Eindhoven a partir de las 8 de la noche del sábado antes de reanudar su actividad aproximadamente dos horas más tarde.

El ejército neerlandés atacó uno de los drones avistados sobre la base aérea de Volkel, a unos 40 kilómetros al noreste de Eindhoven. El ministerio de defensa no aclaró de donde procedían los drones.

La suspensión del tráfico aéreo en el país europeo ocurrió el mismo día que líneas aéreas internacionales como Avianca, Gol, Klm, Air Europa y Turkish Airlines están esquivando el espacio aéreo venezolano después de que la administración federal de aviación en Estados Unidos advirtiera de una situación “potencialmente peligrosa” para los vuelos civiles, en medio de la campaña de Washington contra el narcotráfico y organizaciones como el Cartel de los Soles, a horas de ser declarado una Organización Terrorista Extranjera por la administración Trump.

Seis aerolíneas, incluida la española Iberia, ya suspendieron vuelos a Venezuela tras la alerta de Washington. Las compañías Laser, Avior y Estelar operan con normalidad sus vuelos en el país.