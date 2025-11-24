NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Durante una entrevista con La Tarde de NTN24, el diplomático se refirió a la tensión entre EE. UU. y el régimen de Venezuela.

Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, habló en NTN24 sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles de Nicolás Maduro que recientemente fue designado como Organización Terrorista Extranjera.

o

En primera instancia, el exdiplomático uruguayo indicó que el régimen de Maduro en Venezuela se encuentra en sus últimos días debido a la creciente presión internacional liderada por Estados Unidos.

"Ya la verdad, la percepción que tenemos todos los que estamos haciendo análisis, estudios de inteligencia, análisis periodísticos, es que nadie le da a Maduro mucho tiempo más. Ni a Maduro, ni a Cabello, ni a Padrino, ni a Rodríguez I, ni a Rodríguez II. Ese quinteto de la muerte", señaló.

Por otro lado, se refirió a una eventual transición democrática en Venezuela y destacó que el gobierno entrante, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, "ya está preparado" con "elenco" y "gente" para asumir la conducción del país.

Además, cuestionó duramente la posición del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien insiste en promover el diálogo con el régimen venezolano y criticó las posturas de otros países como México y Colombia.

"Ninguno de los tres ha tenido una postura cooperadora real", afirmó en referencia a Lula, Petro y Sheinbaum, señalando que "en algún momento hemos sentido de que eran más amigos de Maduro que otra cosa".

o

Finalmente, el exembajador advirtió que "cuanta más presión mejor y cuanto menos conflicto mejor", esto en referencia a la creciente tensión en la región por cuenta del despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.

“¿Qué es lo que queremos los demócratas del mundo, los liberales, los humanistas, los republicanos? Que se vaya a Maduro, que caiga la dictadura y que ingrese el río de reconstrucción democrática con Edmundo y María Corina en la cabeza”, aseveró.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Democracia

Crisis en Venezuela

Nicolás Maduro

