NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Colombia

Gobierno Petro da marcha atrás y no retendrá el 1,5% a pagos digitales tras presiones de gremios y usuarios

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Economía Colombia | Foto Canva
Economía Colombia | Foto Canva
Luego de recibir 170 observaciones en menos de un mes, el gobierno desistió de aplicar una retención del 1,5% en los pagos digitales.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El Gobierno colombiano desistió oficialmente de aplicar una retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos digitales y las transacciones realizadas con tarjeta de crédito o débito.

o

Esta decisión se da como respuesta a una ola de críticas de parte del sector financiero, los gremios empresariales y los usuarios advirtieron que el impuesto podía convertirse en un golpe a la bancarización y a la formalización económica.

Según informó el medio de comunicación El País, el Ministerio de Hacienda recibió más de 170 observaciones al proyecto en menos de un mes, lo que llevó a reconsiderar la medida.

El objetivo inicial del decreto era incrementar el control tributario y garantizar que las operaciones digitales contribuyeran al recaudo nacional, sin embargo, el efecto que este ocasionaría sería nocivo para las operaciones financieras.

Carlos Emilio Bentancourt, director encargado de la DIAN, expresó que “la asimetría regulatoria entre esos dos grandes ambientes para los pagos podría impulsar el uso desmedido del efectivo, lo que debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones”, lo cual representa un riesgo significativo ya que según el Banco de la República el 77,8% de las transacciones aún se realizan en efectivo.

Además, señalo que imponer un cobro adicional a las plataformas como Nequi, Daviplata o las tarjetas de afectaría a millones de usuarios que apenas están accediendo a servicios digitales.

o

Ahora, la decisión final buscará “nivelar la cancha” entre los distintos métodos de pago y eliminar barreras al uso de nuevas tecnologías financieras, así el sistema queda más accesible para los consumidores.

Finalmente, José Ignacio López, presidente del tanque de pensamiento económico ANIF, escribió en su cuenta de X: “Eliminar las retenciones en pagos en tarjeta y no tener retenciones en pagos digitales es el camino a la formalización, inclusión financiera y, en el mediano plazo, mayor recaudo”.

Temas relacionados:

Colombia

Economía

Dinero

Tarjetas de crédito

Finanzas

Bancos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La extorsión es la actividad ilegal más rentable": Daniel Briceño analiza accionar del Tren de Aragua en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Economía

Ver más
Capitolio de Washington DC (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Bre-B - Foto X: @BancoRepublica/ Gustavo Petro - Foto EFE
Finanzas

Revelan enormes cifras del despliegue del sistema Bre-B en Colombia en medio de polémica por posible impuesto del Gobierno Petro

John Jeremie
Gas

Es oficial: EE.UU. autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Venezuela en la Copa América 2016 - Foto: EFE
La Vinotinto

"Yo me siento orgulloso de ser venezolano": jugador que ha hecho parte de La Vinotinto habría sido víctima de insulto xenófobo por parte de su entrenador

Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"¿Por qué celebras el aniversario de tu clásico y más odiado rival?": picante controversia por felicitación de la FVF a Federación Colombiana por su aniversario

Lionel Messi cerca de un nuevo récord en su carrera deportiva - Foto: AFP
Lionel Messi

Lionel Messi, cada vez más cerca de alcanzar un nuevo récord en su carrera deportiva

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado pide a las autoridades colombianas investigar atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

Nicki Nicole, cantante y compositora argentina, junto a Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal viene de perder el clásico frente al Real Madrid y ahora también confirmó que se separó de Nicki Nicole

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano - Foto: EFE
Cuba

"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

Alineación cósmica | Foto Canva
Luna

Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre