Domingo, 23 de noviembre de 2025
Plataforma de monitoreo de vuelos destaca que el espacio aéreo de Venezuela comenzó a despejarse en las últimas horas tras alerta de la FAA y cancelaciones de aerolíneas

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Varias aerolíneas comerciales anunciaron que cancelaron sus vuelos desde y hacia Venezuela.

La plataforma de monitoreo de vuelos Flightradar24, que ofrece a sus usuarios seguir el tráfico aéreo en tiempo real desde todo el mundo, divulgó una imagen en la que se observa una caída en el uso del espacio aéreo de Venezuela, en las últimas horas.

La imagen fue captada tras la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que provocó cancelaciones de vuelos de varias aerolíneas.

“Espacio aéreo despejado: Hace unas horas, los vuelos que normalmente pasarían por el espacio aéreo venezolano comenzaron a desviarse”, indicó la plataforma en una reciente publicación.

Hacia las 11 de la mañana (hora Bogotá, Quito y Lima), de hecho, solo dos aviones cruzaban por el centro del país.

Varias aerolíneas comerciales, entre las que se cuentan Avianca, TAP y Gol, anunciaron el sábado que cancelaron sus vuelos desde Venezuela, según Flightradar24 y el sitio web oficial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La española Iberia también anunció la cancelación de sus vuelos a Caracas desde el lunes hasta nuevo aviso. El vuelo de la compañía española, programado para el sábado a Madrid desde la capital venezolana, partió.

"La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país", declaró a Reuters un portavoz de Iberia.

Las aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos el sábado después de que la FAA advirtiera el viernes sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

El aviso de la FAA también provocó una respuesta de la Aeronáutica Civil de Colombia que informó en una nota de prensa que está tomando medidas.

La entidad colombiana indicó que ha solicitado, “con carácter urgente”, a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región, la presentación de un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del aviso de la FAA “en sus rutas y operaciones actuales”.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros: las tripulaciones”, mencionó.

La FAA emitió, el viernes, una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), abarca gran parte del espacio aéreo venezolano y señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

